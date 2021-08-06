新北+4！貢寮出現首例確診案 新莊家庭群聚再增3人染疫
中央流行疫情指揮中心今（6）日公布國內新增10例的本土個案，個案分布以新北市的4例為最多；新北市長侯友宜指出，今日新增4例的確診個案，其中3例是為新莊家族群聚的個案，目前該家族已累積11例確診。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-06 16:31:10
侯友宜在新北的防疫應變會議上表示，今日新增4例的確診個案，1例是新增的個案，3例為居家隔離陽性；而3例為居家隔離陽性的個案，都是前段時間新莊區家族群聚的成員，3位長輩居家隔離的期間採檢PCR呈現陽性，目前新莊家族群聚案共累積11例的確診，但已確實掌握疫調。
侯友宜說，至於貢寮區的這例確診個案，平常跟母親與妻子住在南港，有空會回到貢寮區獨居，個案在台北市身體不舒服到醫院就診，醫院抽檢PCR驗出陽性，CT值34；由於個案平常住在南港地區，偶爾才回貢寮，以住家的附近列為匡列處，感染源還在疫調中。
衛生局長陳潤秋補充，新莊區這起家庭群聚於7月29日聚餐後，先有8人確診染疫，其中父親（案15835）因與弟弟、外甥互動頻繁，常到彼此工作室聊天或店內幫忙；而案15835的弟弟、外甥及外甥女友被匡列後也確診，這是家戶的感染，目前全案已累計11例確診。
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