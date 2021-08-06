插隊被抓！大嬸怒嗆「不懂敬老尊賢」 她冷回一句全讚翻
買東西排隊等候結帳是理所當然的事，但卻總有人不守秩序，喜歡插隊。近日，就有網友抱怨，她在超商排隊結帳時，竟然有位大嬸直接插隊，她上前告知還被罵「不懂敬老尊賢」，讓她相當傻眼，忍不住回了一句，結果大嬸聽完瞬間氣炸，她也轉身瀟灑地離去，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 17:30:43
原PO在《爆怨2公社》表示，她日前到超商買完東西準備結帳，由於疫情的關係，她並沒有靠前面的阿伯很近，突然有位大嬸從背後竄出，直接把手上的商品放在櫃台上，然後開始低頭玩手機。起初，她還以為大嬸跟阿伯是一起的，直到阿伯露出驚恐的眼神，甚至還回頭看她的反應，才知道大嬸插隊。
原PO指出，當阿伯走後大嬸準備往前，她立刻擠到前面，並提醒對方不要插隊，但大嬸卻解釋自己沒看到她，於是她便說「那下次請你把眼睛睜大點」，結果對方怒回「就跟你說我沒看到啊！現在的年輕人怎麼都不懂得敬老尊賢」，這時她冷靜的說「插隊失敗爆氣囉？」
大嬸聽完徹底爆氣，不斷強調自己沒看到原PO，甚至在她要離開時，還嗆「妳…妳出去外面，一…一定會別人X死啦」，讓她感到十分傻眼，「大嬸不可能不知道我在排隊，想到住家附近有這種人就覺得怕，這位大嬸怎麼一言不合就罵人呢」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「回的真棒，插隊的人真的欠罵」、「這樣冷靜應對很好欸」、「這種人超級多，每次乖乖保持距離就是有人假裝看不見」、「大嬸最後罵的那一句，真的有夠沒水準」、「阿伯：我當時害怕極了」、「眼神驚恐的阿伯一定嚇壞了」、「求阿伯心裡陰影面積」、「被抓到惱羞爆氣，笑死」。（編輯：許智超）