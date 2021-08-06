COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

面試台積電狂失敗！行家教「一招」錄取率大增：別被誤導

▲護國神山台積電（2330）的股價曾一度突破670元，但前陣子跌破600元，對此，就有一名男網友發文，表示自己從今年2月就開始買，至今才驚覺「怎麼攤都攤不平」。（圖／美聯社／達志影像）
▲護國神山台積電（2330）的股價曾一度突破670元，但前陣子跌破600元，對此，就有一名男網友發文，表示自己從今年2月就開始買，至今才驚覺「怎麼攤都攤不平」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-08-06 17:39:49

擁有高薪且穩定的工作，相信是不少人夢寐以求的，其中擁有「護國神山」之稱的台積電，許多求職者擠破頭想爭取機會進去上班。不過，就有一名網友好奇詢問「如何增加台積電面試的機率」，表示自己面試2次都沒有結果，讓他相當頭痛。對此，就有過來人分享「一招」錄取率絕對大增。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於PTT上發文，表示「小弟中字純化碩，二線晶圓廠PE（剛到部），看學長工時真的高到歪腰，想想還不如到GG」。但他面試了兩次台積電都沒有下文，詢問人資後發現自己是備取，可能還需一陣子才有會有結果，這就讓他好奇詢問「想請教一下各位都是投官網，收到面試邀約嗎？有沒有其他管道增加自己履歷曝光度？」

▲全球晶片荒持續延燒，台灣在國際半導體供應鏈的地位越發凸顯，有美國智庫專家為此提出擔憂，認為無法完全排除北京侵台並奪取台積電的可能。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲網友好奇詢問「如何增加台積電面試的機率？」（圖／美聯社／達志影像）
問題曝光後，就引來過來人分享，直言「私大，有半導體經驗，一直投設備，都沒有被理QQ」、「116化工碩，每兩個禮拜就要收一次台積的招募信，給你參考」、「我都去應徵台積保全跟作業員，很快就錄取，供參考」、「產線三寶中字輩躺著都能進， 你是不是只挑RD、實驗室？」

然而，不少鄉民紛紛歪樓表示，「你有沒有說我可以配合加班一天只睡四個小時？」、「你備註寫我願意當設備、願意加班、願意輪班」、「面試時開頭就說我願意加班」、「跟他說你肝很鮮，很適合輪班」、「認真回，自傳開頭寫可以接受設備輪班。保證至少可以有面試機會」；不過也有人認真回應，「內推正解」、「有家庭有寶、當過半導體相關經驗、學長拉關係，以上這幾點過半應該穩吧」、「說自己耐操每個都會講拉，一堆那邊誤導」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.49%6.51%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
20.04%79.96%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
64.69%35.31%
2021-07-30-2021-08-10
通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

通常在什麼情況下，你會被誘惑成功去買飲料呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀