面試台積電狂失敗！行家教「一招」錄取率大增：別被誤導
擁有高薪且穩定的工作，相信是不少人夢寐以求的，其中擁有「護國神山」之稱的台積電，許多求職者擠破頭想爭取機會進去上班。不過，就有一名網友好奇詢問「如何增加台積電面試的機率」，表示自己面試2次都沒有結果，讓他相當頭痛。對此，就有過來人分享「一招」錄取率絕對大增。
編輯中心/綜合報導
2021-08-06 17:39:49
原PO於PTT上發文，表示「小弟中字純化碩，二線晶圓廠PE（剛到部），看學長工時真的高到歪腰，想想還不如到GG」。但他面試了兩次台積電都沒有下文，詢問人資後發現自己是備取，可能還需一陣子才有會有結果，這就讓他好奇詢問「想請教一下各位都是投官網，收到面試邀約嗎？有沒有其他管道增加自己履歷曝光度？」
問題曝光後，就引來過來人分享，直言「私大，有半導體經驗，一直投設備，都沒有被理QQ」、「116化工碩，每兩個禮拜就要收一次台積的招募信，給你參考」、「我都去應徵台積保全跟作業員，很快就錄取，供參考」、「產線三寶中字輩躺著都能進， 你是不是只挑RD、實驗室？」
然而，不少鄉民紛紛歪樓表示，「你有沒有說我可以配合加班一天只睡四個小時？」、「你備註寫我願意當設備、願意加班、願意輪班」、「面試時開頭就說我願意加班」、「跟他說你肝很鮮，很適合輪班」、「認真回，自傳開頭寫可以接受設備輪班。保證至少可以有面試機會」；不過也有人認真回應，「內推正解」、「有家庭有寶、當過半導體相關經驗、學長拉關係，以上這幾點過半應該穩吧」、「說自己耐操每個都會講拉，一堆那邊誤導」。（編輯：陳雅雲）