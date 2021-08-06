12星座周末運勢一次全看！金牛特別注意「錢包恐破洞」

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本週末東京奧運將要閉幕。不管你喜歡的選手有沒有順利得到金牌，我們都要為他們的努力和堅持夢想送上喝采。從奧運賽事中獲得的啓示是，你應該從本週開啓你的運動計劃，你是一個越運動、越健康、越好運的人。
金牛座
本週末你要注意自己的錢財、注意自己的手機和重要的隨身物品。因為你很有可能因為疏忽讓自己損失金錢。另外在感情方面，你的戀愛眼光真的不怎麼樣，容易愛上不適合的對象，而且想要跟對方一輩子。
雙子座
本週末從苦悶的生活中找尋自己前進的動力，這種堅持和不放棄的人生態度其實是非常值得讓人尊敬的。這個週末無論你是一個人獨處，還是跟家人朋友共度週末，都要懂得讓自己放鬆心情，放下挫折和壓力是非常重要的事情。
巨蟹座
本週末到了放假的時候，你要應該好好休息。不要到了週末還在想工作的事情，這樣你會讓你有過勞的現象。你最近愛吃牛肉、愛吃海鮮、愛吃甜食、愛吃糯米類軟糯的食物，你覺得吃這些美食是可以紓解壓力的。
獅子座
本週末你很想要到超市賣場去做未來一周的生活物資採購。受到疫情的影響，你現在改變了過去喜歡在外面用餐的習慣，你現在習慣在家裡親自下廚，所以在放假的時候，採買未來一周需要的蔬果與乾糧，成為你每個週末最重要的事情。
處女座
本週末最近要注意睡眠狀況，如果過去幾周以來沒有睡好的朋友，建議在週末去找你的家庭醫生諮詢一下，看看早成你晚睡、遲睡、或是淺眠的原因是什麼。千萬不要依賴酒精和助眠藥物，這樣可能會損及你的健康，讓失眠狀況時惡性循環。
天秤座
本週末這是一個為感情煩惱的時刻。什麼新歡、舊愛的煩惱問題都在同一個時間浮現，就連最懂得戀愛時間管理的你，也變得有點措手不及。希望你可以誠實面對自己的感情狀況，不要有僥倖、苟且和逃避的鴕鳥心態。想要在感情中活得幸福與祝福，就要光明磊落。
天蠍座
本週末心情非常不錯。主要是週末有人陪，或是在週末放假的時候，受到朋友的邀請，讓你有一個愉快時刻，享受了家人朋友之間的團聚和友情，這種好朋友、同事之間的陪伴與互相理解、關懷是非常重要的心情穩定力量。
射手座
本週末適合閱讀、無論是閱讀書籍還是看一本雜誌、漫畫，去享受片刻的獨處與安靜。讓心情可以放鬆、生活的腳步慢下來，這種微度假的感覺是非常重要的，讓你可以保持內心的明亮，不被茶米油鹽醬醋茶的瑣事擾亂了你的樂觀和赤子之心。
魔羯座
本週末你和自己的父親，或是跟自己的主管容易有鬧彆扭的狀況。彼此容易因為意見、價值觀的不同而互相在同一個問題上針鋒相對或是互看不順眼。最近的感情，也是突然遭遇戀愛的亂流，或許彼此已經很久沒有聯絡了，感覺淡了，疏遠了、陌生了。
水瓶座
本週末最近適合安排家中舊物、雜物的斷捨離。把家中很久不用的舊鍋子、舊杯子、舊衣服都整理一下，一段時間的除舊布新，對於居家能量、居家風水而言是非常有幫助的。所以翻翻你的抽屜、衣櫃和櫥櫃，把應該淘汰的物品丟掉吧。
雙魚座
本週末你最近容易因為感情的事情產生煩惱，你明明有一個穩定的感情或是戀愛對象。可是你卻還是覺得寂寞。在感受不到你要的幸福感時，你就會想要偷偷摸摸的上網去認識朋友，或是想跟職場中的同事搞曖昧，小心愛情慾望過了頭，自己反而會被慾望所嗜。（編輯：潘毅）
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