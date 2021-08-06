基隆小吃店是否跟進北市萬華茶室解封？林右昌說話了

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林右昌說，中央宣布7月27日警戒降級後，基隆的疫情相對穩定，市府決定開放內用，讓許多餐飲業者總算鬆了一口氣；另市府也超前部署搶商機，觀銷處上週推出「海派浪漫基隆go shopping」買百送百、買千送千優惠券，獲得很大迴響，限量2000套馬上售罄，本週再加碼2000套，同樣也在半小時內完售。
林右昌強調，行政院為了振興國內經濟，正在研擬推出五倍券，市府會密切注意相關時程，同時也將推出相關的配套措施，不止要把消費留在基隆，更要讓大家來基隆消費；CDC宣布可開放游泳池，將考慮先讓選手恢復訓練，若疫情持續且穩定趨緩，下週也會思考進一步開放籃球場及社區內的兒童遊戲場。
至於CDC今日決定將二級警戒延長至8月23日，並且公布第二劑疫苗施打原則；林右昌則表示，很感謝中央聽進去他的建言，針對65歲以上的市民採取「雙軌制」，除了預約登記，也會造冊集中施打，讓地方執行疫苗的施打時，更加順暢，很多長輩也不用再擔心。
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