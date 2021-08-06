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基隆小吃店是否跟進北市萬華茶室解封？林右昌說話了

▲基隆市長林右昌感謝中央聽取他的建言，針對65歲以上的市民接種疫苗，採取預約登記與造冊集中施打的「雙軌制」。（圖／基隆市政府提供）
▲基隆市長林右昌感謝中央聽取他的建言，針對65歲以上的市民接種疫苗，採取預約登記與造冊集中施打的「雙軌制」。（圖／基隆市政府提供）

記者陳志仁／基隆報導

2021-08-06 17:41:41

台北市考慮讓萬華茶室在9月恢復營業，基隆的小吃店是否跟進？基隆市長林右昌認為，雖然疫情趨緩，大家心情可以放輕鬆，但防疫不能放鬆；同時感謝中央聽取他的建言，針對65歲以上的市民接種疫苗，採取預約登記與造冊集中施打的「雙軌制」。

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針對台北市考慮讓萬華茶室在9月恢復營業的議題，林右昌今（6）日指出，目前中央疫情指揮中心並沒有開放八大行業；此外，雖然疫情趨緩，大家心情可以放輕鬆，但防疫不能放鬆，應該記取本土疫情初期的經驗，審慎以對，一切還是應該要依照整體的疫情狀況做因應。

林右昌說，中央宣布7月27日警戒降級後，基隆的疫情相對穩定，市府決定開放內用，讓許多餐飲業者總算鬆了一口氣；另市府也超前部署搶商機，觀銷處上週推出「海派浪漫基隆go shopping」買百送百、買千送千優惠券，獲得很大迴響，限量2000套馬上售罄，本週再加碼2000套，同樣也在半小時內完售。

林右昌強調，行政院為了振興國內經濟，正在研擬推出五倍券，市府會密切注意相關時程，同時也將推出相關的配套措施，不止要把消費留在基隆，更要讓大家來基隆消費；CDC宣布可開放游泳池，將考慮先讓選手恢復訓練，若疫情持續且穩定趨緩，下週也會思考進一步開放籃球場及社區內的兒童遊戲場。

至於CDC今日決定將二級警戒延長至8月23日，並且公布第二劑疫苗施打原則；林右昌則表示，很感謝中央聽進去他的建言，針對65歲以上的市民採取「雙軌制」，除了預約登記，也會造冊集中施打，讓地方執行疫苗的施打時，更加順暢，很多長輩也不用再擔心。

▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14430例。（圖／NOWnews製表）
▲中央流行疫情指揮中心6日公布數據，新冠肺炎本土感染爆發，累計確診14430例。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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