房市／房仲業者推中元節線上普渡

社區普渡有信義，新港媽祖來保庇，中央疫情指揮中心宣布全國降二級後，各社區都紛紛詢問信義房屋分店是否可以協助社區中元普渡， 信義房屋超前部署攜手新港奉天宮推出「普渡有信義，幸福平安來」活動，準備了約8萬包與新港奉天宮聯名的Q版媽祖幸福平安米，讓社區住戶免費索取，為住戶祈福希望疫情早日結束，另外，即日起只要下載社區幫APP玩普渡遊戲，就有機會抽到Dyson吸塵器或是Bruno多功能電烤盤..等好禮。
財經中心/綜合報導
2021-08-07 08:30:00
中元節一直以來都是社區重要的民俗祭拜活動，信義房屋全台分店每年除了提供物資讓祭拜流程更豐富順利，也參與協助社區普渡拜拜，今年更特別提供與嘉義新港奉天宮聯名的平安米，送給近千個社區協助普渡，信義房屋表示，奉天宮歷屆的管理委員會、董監事會均秉持「取之於社會，用之於社會」的精神，致力於各項公益慈善事業，與信義房屋理念相符，進而一起聯名今年的平安米。
信義房屋加蚋捷運店店長仇穎翔表示，以往中元節是信義房屋參與社區的大活動，今年遇上疫情，就算無法進入社區協助普渡，仍然希望每位信義人都能帶給社區有形或無形的幫助，信義房屋贈送給社區平安米的同時，也希望把幸福平安贈送給鄰里居民，守護台灣，戰勝疫情。
成立40年的信義房屋近三年已舉辦超過兩萬場社區服務，舉凡紗窗修繕、環境清潔，疫情期間亦主動協助社區製作防疫標語、住家電梯面板包膜、發送隨身酒精噴瓶、主動提供椅子給排隊領口罩而久候的長輩，期望持續以好服務、好生活為目標，將信義精神遍及所有社區，創造社區永續好生活。台北市萬華區的忠德里里長施育婷更給予高度肯定: 「信義房屋積極關心在地居民，讓社區住戶、里民們都相當滿意，未來希望信義房屋能持續服務在地居民。」