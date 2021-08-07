戴資穎收「終生免費禮」嗨炸！滴妹霸氣承諾 麟洋配也有
東京奧運賽事已經來到尾聲，先前比完賽的選手們已經陸續歸國，其中在羽球女子單打獲得銀牌的世界球后戴資穎受到國人關注，IG人數暴增80多萬人，其在場上奮戰不懈的精神令人讚嘆。而目前正在隔離的小戴，也收到各種親朋好友的餵食，網紅滴妹更是送上自家手搖飲給小戴喝，並給出「終身免費喝」的福利，讓小戴開心到不行。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 10:05:44
戴資穎日前在IG限時動態貼文指出「收到滴妹手搖店的飲料，謝謝製作給我們團隊喝，這也是隔離以來的第一杯飲料，紓解我的身心，真的太好喝」而杯上還有自家品牌經理親自手繪圖案，包括有字樣「謝謝妳帶給我們的感動」、「謝謝妳辛苦了」，還有小戴的在場上打球的模樣，讓戴資穎感動直呼「滴妹闆娘還說要給我終身免費喝，真是太好了QQ」。
而除了戴資穎有收到飲料之外，拿下男子雙打金牌的李洋以及王麒麟等人都有拿到，李洋也開心拍照直呼「先前和女友去台中遊玩時，因為排隊太多人都，沒無法喝到，這次終於喝到」而杯身也有手繪圖案，是與王麒麟搭肩的的畫面，非常窩心。
而滴妹也先轉發戴資穎IG限時動態表示「來來來！每天要喝幾杯都沒問題！你是最棒的，你最可愛！」；也熱情回覆李洋「很開心能讓你們喝到，想喝隨時跟我說！」霸氣給予這些選手「終身免費喝」的福利，讓不少粉絲大讚滴妹的用心。（編輯：張嘉哲）