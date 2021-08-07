好心幫單親媽！他2年「只收5萬房租」 下場超慘還被恐嚇
在社會上有不少單親家庭，需獨自扶養小孩也讓經濟壓力稍大。就有位網友表示，老婆過去的一名女同事，因為和丈夫分手後獨自撫養小孩出現經濟危機，夫妻倆決定好心幫忙，用便宜的租金把房子租給對方，沒想到後續的發展，讓兩人相當後悔。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 13:14:37｜2021-08-07 13:25:20
原PO在臉書《爆廢公社公開版》提到，老婆有一位女同事，與加拿大籍的前夫離婚後，便獨自扶養就讀國中的兒子，後來也因為收入不穩定，原PO夫妻倆也將名下一間公寓便宜出租給這位單親媽媽。
沒想到這個決定卻是噩夢的開始，這位單親媽不但積欠許多房租，住了2年7個月，只繳過5萬元。後續委婉催繳，對方更是直接連夜搬家，消失無蹤，還把屋內不少屬於原PO的物品偷走。更無奈的是，因為對方戶籍掛在他們房子，所以一堆欠債、帳單都通知書都還是寄到他們家，銀行的催討電話沒有停過，令原PO一家不禁憂心「如果她借款不還，是找我家潑漆？」
完整遭遇曝光，也引發不少網友感慨並提供解決方法，「戶籍遷出就還好，其他信件收到都不要拆，定期拿去郵局蓋查無此人章，退件，就會慢慢收不到了」、「這就是很多房東不給寄戶口的原因」、「先找律師保護好自己，看怎處理才不會損害自己權益」、「我公婆當初也是曾經好心給一個人租屋時也寄戶口，後來欠房租也發現有奇怪的人上門」。（編輯：潘毅）