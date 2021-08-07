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買新建案「請人驗屋」是浪費錢？網曝經驗談：多省下60萬

▲有網友表示，近期買了新建案的預售屋，自己花錢請人「驗屋」卻被家人吐槽浪費錢。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲有網友表示，近期買了新建案的預售屋，自己花錢請人「驗屋」卻被家人吐槽浪費錢。（示意圖／翻攝自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-07 16:20:02

買房是人生大事，若買到有漏水等問題的房子，後續要支出的成本難以估計。不過就有網友表示，近期買了新建案的預售屋，自己花錢請人「驗屋」卻被家人吐槽浪費錢。完整過程曝光後，卻有過來人分享經驗談，認為就算是新成屋，「驗屋」還是有其必要性。

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原PO在臉書《爆怨2公社》上發文提到，「之前買了一間預售屋預備交屋，因為不懂怎麼做檢測有的沒的，所以打算直接花錢請人驗屋，沒想到所有家人都說我浪費錢，並說『新房子沒人在驗屋的，建商都會直接給報告還有保固，只要有問題再通知他們他們一定會處理』。大家買新房子真的都不會請人驗屋嗎？都是住進去裝潢下去如果住到有問題才找建商？」

▲買房是人生大事，其中漏水問題最為人所詬病。（示意圖／翻攝爆怨公社）
▲買房是人生大事，若買到有漏水等問題的房子，後續要支出的成本難以估計。（示意圖／翻攝爆怨公社）
貼文曝光立刻有過來人回應「我光是驗出來的提早改善就省了快60萬，但是驗屋公司要慎選」、「都花幾百幾千萬買新房子了，覺得驗屋一兩萬浪費錢的邏輯實在不懂」、「費用不高就驗吧，入住後才出現問題真的會很麻煩」、「新房花點錢驗屋必要 交完屋在跟建商討根本討不到，保固都是問號」、「我的驗屋才花1萬2，驗有問題可以請建商交屋前改善」、「我是相關行業，勸你要，很多東西沒有驗是看不出來的」。（編輯：潘毅）

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