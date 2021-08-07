夫幫女兒取名！婆婆「1句」戳破真相 人妻火大：想怎樣
一個小生命即將誕生，對於每個家庭絕對是天大的喜事。不過就有一位人妻表示，老公開心幫準備出世的女兒取了1個名字，婆婆一聽後立刻戳破「過往的真相」，過程也掀起數千網友關注。
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 16:44:44
原PO在論壇Dcard上發文提到，「再過一個多月就是預產期了，最近跟老公在取名字，他說了一個名字出來，我越聽越覺得耳熟。後來婆婆來了我就跟她說這件事，結果婆婆就回『那不是他大學時期女朋友的名字嗎?』」
一聽完這殘酷的過往後，立刻讓原PO相當傻眼，等到老公來醫院後更質問「你取前女友的名字來當你女兒的名字是想怎樣？」男方則抱頭解釋「真的忘記了啦，只是在翻姓名學的時候找到的」。雖然最後兩人也幫女兒重選了一個好聽的名字，但原PO仍相當疑惑「請問一下有男生真的會忘記交往2年多前女友的名字嗎？」
不少網友看完後也紛紛笑稱「除非他失憶，不然怎麼可能會忘記」、「連婆婆都還記得，怎麼當事人就忘了？忘記真好用」、「超扯，我一定會跟他吵架」。
但也有人替男友辯解「我是女生，真的有前任的名字不記得了」、「妳男友是木頭的話應該是真的」「我是也記不得，但如果有聽到應該也會瞬間想起來才對」、「說不定是菜市場名阿，我前男友叫冠宇，同時我還有至少五個朋友叫冠宇」。（編輯：潘毅）