NASA徵人模擬上火星！「超狂條件」曝光：機智的火星生活
▲NASA日前宣布徵求前進火星模擬任務的志願者，但是條件相當嚴格。（圖／美聯社／達志影像）
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▲NASA日前宣布徵求前進火星模擬任務的志願者，但是條件相當嚴格。（圖／美聯社／達志影像）
編輯中心/綜合報導
2021-08-07 22:01:47
美國太空總署（NASA）於2月成功將火星探測車「毅力號」（Perseverance）送上火星，並於4月中旬讓其搭載的微型直升機「機智號」（Ingenuity）達成在火星上動力飛行的創舉，隨後又展開了火星岩石採樣的計畫。不僅如此，NASA更在日前發出徵人告示，將招募4名機組人員進行長達1年的火星模擬生活，超嚴格的各種相關條件也曝光。
NASA日前在 官網發文，強調為了完成人類前往火星生活的終極挑戰，將展開史上第一次長達1年的模擬任務，相關人員必須在人工3D列印打造的「阿爾法火星山丘（Mars Dune Alpha）」進行相關實驗，阿爾法火星山丘位於休士頓的太空中心（Lyndon B. Johnson Space Center）建築內，環境完全模擬火星表面的樣態，有1700平方公尺寬廣。NASA表示，想透過這計劃了解當人類真的在火星生活時，會出現怎樣的反應。 4位志願者在長達1年的模擬任務中，將只能靠著太空食物維生，也會讓他們試著在阿爾法火星山丘自行種植植物。且NASA還會設計各類任務，像是設備故障、與地球通訊中斷、維生資源短缺等可能在火星真實會遇到的狀況，藉此觀察太空人會如何應對。而在一般太空任務中會進行的項目，像是太空行走、科學研究、與總部通訊等等，也都會模擬進行。 ▲在火星生活已經成為許多科學家對人類未來的想像。（示意圖／翻攝自Pixabay）
顯然這是項相當高難度的任務，因此對於志願者的挑選條件也是相當嚴格，NASA開出的要求包括「年齡在30至55歲之間；身體健康、不抽菸、態度積極進取；精通英語的美國公民或永久居民；擁有工程、數學或生物、物理或電機科學等領域的碩士學位；或至少擁有1千小時的飛機駕駛經驗」。
對此，退役太空人哈德菲爾德（Chris Hadfield）指出，俄羅斯之前已經進行過類似的「模擬火星生活」任務，但最終並不是太成功，因為這實驗比想像中更困難。哈德菲爾德認為，志願者的態度是關鍵，必須夠獨立堅強。哈德菲爾德強調，遠離正常的生活1年，「其實也是一種難以置信的自由」。（編輯：倪浩軒）