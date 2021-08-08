趁午休衝別家公司面試！下秒被抓包　前輩反讚：別想太多

相信擁有一份高薪且穩定的工作，是不少人夢寐以求的職場生涯，而為了能夠達到這個目標，除了努力充實自己的能力外，想辦法升遷或是跳槽到其他公司也是許多求職者擠破頭想爭取的機會。近日就有女網友發現自家公司的對手公司開出了優渥薪水的薪資，於是趁著午休時間面試，殊不知當晚卻被上司來電詢問，這就讓他相當緊張，話題曝光後也釣出不少過來人討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀

這名女網友在社群論壇「Dcard」的工作版上指出，因為朋友向她推薦了現在工作的對手公司，但對方卻開出了三倍薪水的條件，這就讓她思考數日後，選擇趁著中午休息時間到對方公司面試看看，過程中也因為擔心新公司會聯絡目前就職公司主管，發現她還在這間公司就職，擔心兩公司的競爭關係會影響，因此遇到相關問題一律回答不認識。

▲原PO投履歷求職卻打算隱藏自己正在新公司對手旗下工作。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

只是讓她意想不到的是，當天回到家後竟然收到主管的電話詢問是否到該間公司求職，原來是面試的新公司靠其他求職網站上的原PO履歷發現她的工作紀錄，這才致電主管詢問情況，而得知前後文的原PO緊張之餘也誠實告知現在的主管，只是隔天就要開會讓她不知該如何是好「有人有經驗可以跟我說說我該怎麼辦嗎？」

完整經歷曝光後掀起熱議，有過來人就紛紛勸她別太緊張在意「剛好可以藉由這次機會跟上級談談薪水的部分，說不定他們很喜歡你，願意提高薪資」、「找工作來來去去很正常，大家都想去更好的地方，你可能想太多了」，但也有網友指出原PO的盲點「其實新公司如果真的覺得你的資格符合，其實反而會很高興從對手那邊把你挖來，但是你現在不但隱瞞而且是說謊，對方一個電話就會拆穿了，而且你說你現在已離職，那新公司要是要求你馬上上班你怎麼辦？」。

而原PO事後也更新表示，自己和上司聊過也表明對目前薪水的期待，不過對方僅表示因為她仍是新人，只說願意替她推薦並透露對方公司聯絡時似乎有意願要進一步面試，希望她能好好思考。雖然喜歡現在的工作與環境，但目前只能等電話，再做下一步職涯打算。（編輯：楊智傑）