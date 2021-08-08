女煮泡麵爽拿「這碗」！老饕回憶秒湧出：每煮必失敗

近年來泡麵品牌五花八門，口味也越來越多元，讓民眾的選擇更加豐富。對此，就有一名女網友於昨（7）日發文，表示由於外頭風雨交加，讓她突然想在家煮碗泡麵享用，沒想到口味一曝光後，卻掀起許多網友詢問料理撇步。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 18:43:38
原PO於臉書社團《泡麵麵俱樂部 泡麵 乾麵 快煮麵 速食麵 即時麵 方便麵 公仔麵 快餐麵 心得分享》上發文，表示昨日狂風暴雨，讓她突然有了慾望吃泡麵，所以就拿出一款肉羮湯麵口味的泡麵來煮，文中她也曬出料理成果，最後好奇詢問「有人吃泡麵一定要再加1包王子麵或小雞麵的嗎？」
貼文曝光後，瞬間就引來許多老饕熱議，「這是我從小到現在最愛的泡麵！！！！味道都沒變」、「下雨天+颱風天來碗泡麵加熱湯，真是人間享受啊！」、「這個肉羹麵我的最愛」、「必吃，還要另加烏醋」、「大學的時候很窮，靠這個撐過一個學期」；但也有人崩潰直呼「小時候不會煮，調味包黏成一塊，攪不散，吃起來超鹹」、「每次煮都失敗，沒成功過」，還有網友求助「要怎麼讓他的粉加在湯裡不結塊？」
對此，就有一票內行人貼心解惑，直言「粉不要一次倒，邊倒邊攪拌」、「這個要一直喇一直喇，粉料才不會結塊」、「粉包最後加，慢慢倒邊攪拌就會跟一般的市售肉羹麵一樣了」、「我都是泡好麵開蓋時，最後才倒入粉包，薄薄的一層散佈在整碗麵的面積上再攪拌，再重複動作直到粉包倒完」。（編輯：陳雅雲）