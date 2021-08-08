菇類長「詭異白毛」嚇壞她！網反喊：很新鮮 專家曝真相
無論是在過年過節的大魚大肉中，又或是家常料理、燉湯等，低熱量又營養的「香菇」，是家家戶戶相當常見的料理食材。近日，就有網友指出，她切開前一天買的雪白菇，卻看到底下都是「白毛」，讓她忍不住驚呼「這是正常的嗎？」貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 19:39:57
原PO在《全聯消費經驗老實說》貼出一張照片，並表示她切開前一天買的雪白菇，卻發現底部長滿詭異的「白毛絨毛」，讓她看了十分驚恐，因此發文求問「裡面都是白毛，這樣是正常可以吃的嗎？」
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「現在都是用太空包培養，無雜菌的狀態下植入品種蕈體，成長過成中當然會出現蕈絲體，成品包裝中還能看到的話，那表示很新鮮，蕈菇還活著」、「有用太空包種過菇類的人，對於那個白白的菌絲應該不陌生，是很新鮮有活力的菇」、「這代表很新鮮」、「菇類是菌培養出來，那是菌絲體」、「那是菌絲體能吃的」。
對此，養菇專家《園圃農場》就曾在臉書解釋，那其實是菇類的「菌絲體」，杏鮑菇、白精靈菇、黑珍珠菇、白玉菇等等長柄菇類，在不夠低溫的環境中，只要有水氣就會讓菌絲體繼續生長，但若此現象還是可以食用的。
另外，菇類壞掉會有三個特徵，包括「顏色泛黃」、「表面出水」、「不再堅挺有脆度，軟軟爛爛的」，若有以上現象就不該再食用了，建議可以將袋口綁緊或用保鮮膜封緊，以延長菇類保鮮期。（編輯：許智超）