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菇類長「詭異白毛」嚇壞她！網反喊：很新鮮　專家曝真相

▲有網友分享，她切開前一天買的菇類，去看到底部有詭異白毛，讓她看了非常驚恐。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友分享，她切開前一天買的菇類，去看到底部有詭異白毛，讓她看了非常驚恐。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-08 19:39:57

無論是在過年過節的大魚大肉中，又或是家常料理、燉湯等，低熱量又營養的「香菇」，是家家戶戶相當常見的料理食材。近日，就有網友指出，她切開前一天買的雪白菇，卻看到底下都是「白毛」，讓她忍不住驚呼「這是正常的嗎？」貼文一出也引起熱議。

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原PO在《全聯消費經驗老實說》貼出一張照片，並表示她切開前一天買的雪白菇，卻發現底部長滿詭異的「白毛絨毛」，讓她看了十分驚恐，因此發文求問「裡面都是白毛，這樣是正常可以吃的嗎？」

▲網友表示，「白毛」其實是菇類的菌絲體，那代表很新鮮，蕈菇還活著。（圖／翻攝自《全聯消費經驗老實說》）
▲網友表示，「白毛」其實是菇類的菌絲體，那代表很新鮮，蕈菇還活著。（圖／翻攝自《全聯消費經驗老實說》）
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「現在都是用太空包培養，無雜菌的狀態下植入品種蕈體，成長過成中當然會出現蕈絲體，成品包裝中還能看到的話，那表示很新鮮，蕈菇還活著」、「有用太空包種過菇類的人，對於那個白白的菌絲應該不陌生，是很新鮮有活力的菇」、「這代表很新鮮」、「菇類是菌培養出來，那是菌絲體」、「那是菌絲體能吃的」。

對此，養菇專家《園圃農場》就曾在臉書解釋，那其實是菇類的「菌絲體」，杏鮑菇、白精靈菇、黑珍珠菇、白玉菇等等長柄菇類，在不夠低溫的環境中，只要有水氣就會讓菌絲體繼續生長，但若此現象還是可以食用的。

另外，菇類壞掉會有三個特徵，包括「顏色泛黃」、「表面出水」、「不再堅挺有脆度，軟軟爛爛的」，若有以上現象就不該再食用了，建議可以將袋口綁緊或用保鮮膜封緊，以延長菇類保鮮期。（編輯：許智超）

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