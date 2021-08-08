買鹽酥雞要「蒜味重一點」！他回家一開跪了 老饕全羨炸
台灣特色小吃種類多樣，其中鹽酥雞攤不僅讓老饕們愛不釋手，更是許多民眾的宵夜首選。今（8）日就有網友分享，去買鹽酥雞時，特別跟老闆要求蒜味重一點，沒想到回家打開一看，卻讓人瞬間傻眼，貼文一出也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 21:18:58
原PO在《爆廢公社公開版》轉貼一張照片，並表示去買鹽酥雞時，跟老闆說「蒜味要重一點」，結果回家一看，裡頭竟有滿滿的蒜頭，幾乎看不到其他食物，只能看到一些鹽酥雞、豬血糕，讓人看了相當震驚。
貼文曝光後，網友們也興奮地回應，「這老闆很大方啊」、「好大器的老闆」、「你買的明明是蒜頭，鹹酥雞是老闆送的」、「別說了，你就是老闆吧」、「真好，我喜歡吃蒜欸」、「真好….我好想要」、「買蒜頭送鹹酥雞？」、「這麼多蒜！太幸福了吧」、「蒜是主菜其他都是配料」、「佛心老闆，蒜頭現在很貴」、「快夾起來炒菜」。
不過，也有不少人卻認為，「蒜頭現在不可能這樣給，有加錢啦」、「真的假的？蒜頭那麼貴，他賺什麼？」、「超愛的，蒜頭貴的時候，就不可能這樣送吧」、「另外加錢的啦...現在蒜頭還沒有很便宜捏」、「不太可能，是自己加的吧」、「這一定加錢的啦」、「雖然這樣吃很爽，但這老闆也太下重本了吧」。（編輯：許智超）