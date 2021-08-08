吃100年沒問題！她奧運奪牌「爽拿6公噸白米」 球評嚇壞
我國於2020東京奧運賽程創下佳績，總計勇奪2金牌4銀牌6銅，寫下台灣史上最佳紀錄，不少奪牌的選手事後還會拿到獎金，但日本這名選手卻不太一樣！日本桌球好手石川佳純，於本屆奧運拿下女子團體銀牌，然而她拿到的卻不是獎金，而是重達6公噸的白米，讓網友們搞笑直喊「被迫轉型開米店的奧運選手！」
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 22:26:01｜2021-08-08 22:27:16
根據日本媒體《Sponichi Annex》報導，日本女子桌球選手石川佳純，於東京奧運拿下桌球女子團體銀牌，由於她是全國農業協調組合連合會贊助的選手，事後她竟得到了重達6公噸的白米當作獎賞。不僅如此，到2022年3月底，她還能「不限金額不限人數」在所屬的燒肉餐廳，免費享用燒肉吃到飽。
這樣驚人的獎賞，也讓熱血球評石明謹忍不住於臉書上表示「據估算，這些白米可以讓石川佳純吃一百年還有剩。是想吃死誰。」但據了解，石川佳純並非第一次拿到白米當作獎賞，2016年里約奧運時，她也曾奪下團體銅牌，全農就贈送上6噸白米，當時她也曾在IG分享龐大的白米照片。
消息曝光後，也讓不少網友震驚留言，「直接開便當店或飯團店.........」、「可以選一次領還是月領嗎？一次領有倉儲的問題，而月領會越來越多....」、「有米有肉，飽」、「被迫轉型開米店的奧運選手」、「要是燒肉白米天天吃，2022就要從桌球轉型成舉重。」編輯：陳雅雲）