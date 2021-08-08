COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

前女友突闖婚禮「求婚」！新娘不生氣反笑了　結局超荒謬

▲印尼有對新人在舉辦婚禮時，新郎的前女友突然出現，還大喊「我也要當你的妻子」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲印尼有對新人在舉辦婚禮時，新郎的前女友突然出現，還大喊「我也要當你的妻子」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-08 23:09:38

結婚是人生大事，而婚禮當天對新人而言，也是一生中難以忘懷的一段回憶。不過，印尼有男子的婚禮相當特別，他和女友在舉辦婚禮時，前女友卻突然現身婚禮，還大喊「我也想當你妻子」，結局更是讓在場的親友看傻眼。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，印尼一名男子柯里克（Korik Akbar）上月與20歲女友科蒂瑪（Nur Khusnul Kotimah）在龍目島舉行婚禮，怎料，婚禮舉行到一半，柯里克21歲的前女友華妮塔（Yuanita Ruri）在無人邀請的情況下，突然現身婚禮現場，不但大喊「我也想當你的妻子！」還強調自己甘願做小老婆。

據悉，柯里克與華妮塔曾在2016年交往，但兩人分手後，她依然放不下對方。直到最近，兩人的共同好友開始在柯里克的社群上祝賀，她才知道前男友即將結婚，於是便立刻趕到婚禮現場，向柯里克「求婚」。

▲柯里克和科蒂瑪討論後，決定答應華妮塔的請求，科蒂瑪是大老婆，華妮塔則為妾。（示意圖／取自pixabay）
▲柯里克和科蒂瑪討論後，決定答應華妮塔的請求，科蒂瑪是大老婆，華妮塔則為妾。（示意圖／取自pixabay）
令人驚訝的是，柯里克與科蒂瑪討論過後，決定答應華妮塔的請求，最終3人順利成婚，科蒂瑪為大老婆，華妮塔則為妾。科蒂瑪也坦言，一開始看到華妮塔闖入自己的婚禮，感到十分不悅，但她相信命運自有安排，所以才大方地同意老公取妾。

婚後沒多久，柯里克卻過得不幸福，因為自己目前沒工作，但還是要同時照顧兩位妻子，所以正在計畫前往馬來西亞，希望在當地找到一份薪水不錯的工作，並讓兩位嬌妻能過上好日子。（編輯：許智超）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
93.94%6.06%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.43%80.57%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.57%32.43%
2021-07-30-2021-08-10
您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

您覺得疫苗採買成功更多是企業還是政府的努力呢？

繼續作答
哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

哪個奧運女神的顏值在你心中是TOP1？

繼續作答
即時
推薦閱讀