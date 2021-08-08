前女友突闖婚禮「求婚」！新娘不生氣反笑了 結局超荒謬
結婚是人生大事，而婚禮當天對新人而言，也是一生中難以忘懷的一段回憶。不過，印尼有男子的婚禮相當特別，他和女友在舉辦婚禮時，前女友卻突然現身婚禮，還大喊「我也想當你妻子」，結局更是讓在場的親友看傻眼。
編輯中心/綜合報導
2021-08-08 23:09:38
綜合外媒報導，印尼一名男子柯里克（Korik Akbar）上月與20歲女友科蒂瑪（Nur Khusnul Kotimah）在龍目島舉行婚禮，怎料，婚禮舉行到一半，柯里克21歲的前女友華妮塔（Yuanita Ruri）在無人邀請的情況下，突然現身婚禮現場，不但大喊「我也想當你的妻子！」還強調自己甘願做小老婆。
據悉，柯里克與華妮塔曾在2016年交往，但兩人分手後，她依然放不下對方。直到最近，兩人的共同好友開始在柯里克的社群上祝賀，她才知道前男友即將結婚，於是便立刻趕到婚禮現場，向柯里克「求婚」。
令人驚訝的是，柯里克與科蒂瑪討論過後，決定答應華妮塔的請求，最終3人順利成婚，科蒂瑪為大老婆，華妮塔則為妾。科蒂瑪也坦言，一開始看到華妮塔闖入自己的婚禮，感到十分不悅，但她相信命運自有安排，所以才大方地同意老公取妾。
婚後沒多久，柯里克卻過得不幸福，因為自己目前沒工作，但還是要同時照顧兩位妻子，所以正在計畫前往馬來西亞，希望在當地找到一份薪水不錯的工作，並讓兩位嬌妻能過上好日子。（編輯：許智超）