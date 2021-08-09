穿雨衣騎車「衣服仍全溼」！女崩潰：錯在哪 內行秒解惑
機車在台灣相當盛行，也被視為台灣特有的文化之一，每到交通尖峰時段，機車族塞滿整條馬路的情況屢見不鮮，不過連日以來各地常有午後雷陣雨，也令不少機車族傷透腦筋。近日，一名女網友在臉書社團《爆怨2公社》提到，每到下雨就算穿了雨衣騎車，裡頭的衣服照溼不誤，苦惱尋求廣大網友意見，立刻就有內行人神解。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 06:58:14
原PO崩潰表示「為什麼N年來，每次騎車穿一件式雨衣，跟沒穿一樣，外面溼裡面衣服、褲子也溼掉，已經換了4～5件了還是一樣」，不禁好奇詢問廣大網友「到底是我買錯，還是？有人能為我解答一下嗎？真的很困擾餒」。
貼文一出，隨即引發大批機車族共鳴，心有戚戚焉回應「真的，都覺得是浪費錢買雨衣嗚嗚」、「每到下雨天就很不想出門」、「真的是穿心酸的啦」、「妳不知道嗎？穿雨衣只是不要讓身體那麼溼而已」。
對此，有內行網友指出「那就買兩件式吧！你會發現之前跟笨蛋一樣在煩惱」、「兩件式的比較好啊，一件式的腳必溼啊，而且兩件式的腳套一下就穿好了，我覺得比一件式的好穿多了」、「我裡面還會多套一件10元雨衣，雨再怎麼大都沒事」、「花多些錢，買件好一點的2件式雨衣」、「兩件式的，領口、袖子、褲腳都有魔鬼氈可以封起來，拉鍊處有防水防風片，這種的才可以雨水完全不會進去」；若不得已穿一件式的，網友則稱「一件式的我都會另外搭配鞋套」。（編輯：賴詠璿）