威力彩狂衝13億！他曝「4星座」中獎率超高　3撇步神助攻

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第四名：處女座
8月9日金星與火星在處女元辰宮，所以處女座能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。 火星也代表滾燙，建議下注前可以喝滾燙的熱水再下注，能提高中獎率。
第三名：雙子座
8月9日雙子座有穀神星座落，本身運勢就不錯；穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替雙子座帶來意外之 財，下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。
第二名：獅子座
8月9日太陽照亮命宮，水星盤旋元辰位讓獅子座的運勢有財水噴發的勢態。再加上婚神星移入偏財宮，婚神代表喜慶，小孟老師建議獅子座在下注前，可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。
第一名：牡羊座
牡羊座因為有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，所以可能會有意外之財發生。此外，水星也為財水，因此8月9日倘若有下雨的話，雨水越大對牡羊座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。
此外，小孟老師也特別分享助攻的「開運小撇步」：
今日開運生肖：虎、蛇、狗、馬
今日開財運方位：正北方
建議往住家或辦公室北方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。
開運時辰：上午09：00～11：00／下午15：00～17：00／晚上19：00～20：00（編輯：賴詠璿）