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威力彩狂衝13億！他曝「4星座」中獎率超高　3撇步神助攻

▲威力彩已連37槓，今（9）日將開出頭獎獎金上看13億元。（圖／NOWnews資料照）
▲威力彩已連37槓，今（9）日將開出頭獎獎金上看13億元。（圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 07:11:44

威力彩頭獎上期未開出，已連37槓，台灣彩券表示，獎金累計至本期，今（9）日將開出，頭獎獎金上看13億元，吸引不少彩迷下注。對此，命理專家「小孟老師」7日在臉書分享，今日有「4星座」偏財運極高，並透露開容易中獎的開運小撇步，強調「命中有福報，再搭配老師所講才會中大獎！」

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▲威力彩頭獎飆9.2億有望衝今年新高。（圖／資料照片）
▲威力彩已連37槓，今（9）日將開出頭獎獎金上看13億元。（圖／NOWnews資料照片）
第四名：處女座

8月9日金星與火星在處女元辰宮，所以處女座能夠「突發偏財」且有邏輯能力和機運，可以多聯想一些數字、組合，提高中獎的機率。 火星也代表滾燙，建議下注前可以喝滾燙的熱水再下注，能提高中獎率。

第三名：雙子座

8月9日雙子座有穀神星座落，本身運勢就不錯；穀神星代表穀物女神，穀物在古代代表錢財，所以容易替雙子座帶來意外之 財，下注前建議吃碗飯代表穀物，一邊吃飯腦中再冥想數字，能讓穀物女神幫你抱住財運。

第二名：獅子座

8月9日太陽照亮命宮，水星盤旋元辰位讓獅子座的運勢有財水噴發的勢態。再加上婚神星移入偏財宮，婚神代表喜慶，小孟老師建議獅子座在下注前，可攜帶一些喜氣的物品或者冥想喜氣數字，對中獎運會有幫助。

第一名：牡羊座

牡羊座因為有太陽與水星雙星匯聚偏財宮，所以可能會有意外之財發生。此外，水星也為財水，因此8月9日倘若有下雨的話，雨水越大對牡羊座越有利，能讓財水不斷圍繞在身旁。

此外，小孟老師也特別分享助攻的「開運小撇步」：

今日開運生肖：虎、蛇、狗、馬

今日開財運方位：正北方

建議往住家或辦公室北方尋找投注站下注，好運就能滾滾而來。

開運時辰：上午09：00～11：00／下午15：00～17：00／晚上19：00～20：00（編輯：賴詠璿）

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