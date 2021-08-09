開冷氣跟除濕誰較省？專家揭真相：「這模式」更耗電2倍

台灣夏季潮濕悶熱，又因疫情關係，許多人必須長時間待在家中。而昨（8）日有網友就在臉書社團「爆系知識家」中提問「開除濕跟開冷氣哪個會比較省電呢？」掀起討論。

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原PO發文表示，最近濕氣很重，因此他便想請益大家「開除濕跟開冷氣哪個會比較省電呢？人不在的時候開的，因為會開很久，上網爬文一下說法不一，怕看到農場文，感謝大大指導。」

▲有網友發文請益大家「開除濕跟開冷氣哪個會比較省電呢？」掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團「爆系知識家」）

問題曝光，網友紛紛留言「我家兩個月正2房電費冷氣24小時23度開著是2300元（包含其他家電），冷氣其實是可以達到除濕的功能的，除濕強低跟設定溫度有關係，越低除濕就越好！」「開『冷氣』除濕，不要開『冷氣的除濕』除濕喔！」「開除濕機如果人在裡面會不舒服，開冷氣除濕會比較舒適」、「開除濕比開冷氣省電，溫度也比較容易快速降低，你可以試試看」、「溼氣重的時候，開冷氣模式會覺得悶熱，但是開除濕模式真的會清爽很多」、「開冷氣就自己會發揮除濕效果了」。

根據《三立新聞網》報導，3C家電達人電小二曾將冷氣模式、除濕模式與除濕機進行實測比較，結果發現

「冷氣模式」除濕力最強

，而空調業者則指出，除濕模式比較耗電，在濕度變化一樣的情況下，

除濕模式比除濕機所消耗的時間少了三分之一，但卻更耗電2倍。

（編輯：許苡晴）