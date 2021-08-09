寧可信其有！命理師曝鬼月「10禁忌」　加碼傳授護身祕法

在民間習俗中，農曆七月又稱為鬼月，進入農曆七月後，人心惶惶，大家開始繪聲繪影，有許多傳說故事紛紛出現，甚至產生諸多的禁忌，每逢鬼月家中長輩也會在此時告誡諸事不宜或提醒相關禁忌。型男命理師湯鎮瑋就公開了「10大禁忌」，不論相信鬼月與否，至少了解禁忌，有助於趨吉避凶、闔家平安順遂！另外，他也加碼傳授「護宅和護身祕法」。

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居家禁忌

不可室內撐傘

相傳雨傘容易招陰，因為鬼魂不見天光，會躲在傘中，易引鬼魂入室，且傘與「散」為諧音，在家撐傘代表運勢不佳易散財、家人分散之意，因此許多人不喜歡這不好的聯想，較忌諱在屋內撐傘。

不在窗戶邊或床頭掛風鈴

有一說法是風鈴的鈴鐺聲會吸引到不同空間的眾生，而將風鈴掛在窗戶邊會招來不同空間的眾生進入屋內，而避免掛在床頭是人在睡覺時，精神較不清晰，還是放鬆的狀態，有時尚未完全清醒時，容易因聲響而受到驚嚇。

避免晚上曬衣服

據傳鬼魂喜歡依附在陰涼處或物品上，當太陽下山之後，將溼衣服晾在外面，容易吸引鬼魂依附，收拾衣物時會順勢將依附的鬼魂帶進屋內。

旅遊禁忌

不去夜遊、不走夜路、不去墓園遊蕩

鬼月期間盡量避免夜間活動，因太陽下山後陽氣較弱，精神比起上午較虛弱疲憊，若本身體質較敏感或時運較低者，容易撞邪或被靈體干擾。

不去海（河）邊、傍晚五點之後不到山區

農曆七月剛好是暑假期間，有許多學生會到海邊、河邊戲水，而鬼門開後相傳會有水鬼再抓交替，故長輩都會耳提面命避免去戲水，尤其海水、河水的漲退潮變化大，不諳水性容易溺水，發生危險。

傍晚後不到山區是因為晚上陰氣較重，而且晚間視線較差，加上樹影幢幢，容易受到驚嚇或發生意外。

不去進香和廟裡拜拜

有一說法是鬼門開後，很多鬼魂會聚集在廟宇附近，廟裡附近磁場較混亂，運勢較差或身體較虛弱者容易卡到陰。

交通和搬遷禁忌

避免買房買車

有不少人忌諱在鬼月時買賣房屋或車子，擔心買到不乾淨的鬼屋，買車擔心易發生事故或有不吉利之事，農曆七月入宅、買新車須低調，因為農曆七月不宜大肆慶祝。

其他禁忌

半夜不敲敲打打或吹口哨

相傳在晚上吹口哨或是笛子，會讓好兄弟聽到且會以為是有人在呼喚他。而半夜敲敲打打亦為相同的道理，若在深夜裡不停地敲碗，會吸引來許多好兄弟聚集。

筷子插在碗上

在民間習俗中會將要祭拜好兄弟的供品上插上香，而將筷子直立插在飯碗的中央，此樣子會讓好兄弟誤以為那是要獻給他的供品，會招來好兄弟共食、分享食物，因此避免將筷子插在碗上。

晚上不亂拍照

在農曆七月的晚上不要隨意亂拍照，容易會拍到靈異照片，發現鬼入鏡，而相傳拍到鬼入鏡的照片會帶來厄運。

湯鎮瑋老師也進一步分享護身及護宅祕法，他表示，在這眾說紛紜的禁忌中，還有一些體質較敏感的人，容易接觸到不同空間的眾生，又或者是體質較特殊，能和不同空間的眾生相應，具有通靈體質的人，甚至是本身運勢較差、負能量較多者也容易吸引到其他空間的無形眾生。想要不受不同空間磁場影響，可以在日常生活中使用具有除穢、淨化的陽性植物，因陽性植物喜好陽光，經過充足日照而生長，能具有除穢、避邪等作用。

▲型男命理師湯鎮瑋公開了鬼月「10禁忌」，不論相信鬼月與否，至少了解禁忌，有助於趨吉避凶、闔家平安順遂！（圖／人類智庫授權提供）

護身祕法

湯鎮瑋老師指出，若能使用具有以上三種成分的沐浴乳或洗滌用品，可以在農曆七月，形成良好的保護結界，因艾草是天然草本，有改運除煞作用，能讓人去除衰運；檀香成分能夠安定使用者的心神，轉煞為財，加上午時水具有強大的陽氣能量，除穢避邪，守護元神。這些成分能夠建立強大防護網，守護好磁場能量，讓不好的磁場無法侵入，厄運病痛遠離，富貴好運自然來。

護宅祕法

四大方位有各自所代表的五行，能利用充沛的能量去打造圓滿的磁場氛圍，當四大方位的能量聚足，並將居家方位布置得宜，方位和所代表五行相生相成，凝聚強大正氣，形成圓滿的好運磁場，一些穢氣不得進入。

先準備綠、白、紅、藍四個顏色的杯子和適量的粗鹽。粗鹽在命理上具有淨化開運的作用，還能驅除不祥的避邪功能。分別在四個杯子內裝入八分滿的粗鹽，將綠色、白色、紅色和藍色的杯子放置在屋子的四個角落，東方屬木，放置綠色杯子或鹽；西方屬金，放置白色杯子或鹽；南方屬木火，放置紅色杯子或鹽；北方屬水，放置藍色杯子或鹽，形成能量結界，化解影響家運的外煞及不良磁場。穢氣壞運排除在家門外，讓家中的好運磁場能生生不息！（編輯：許苡晴）