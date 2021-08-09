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皮夾放一堆發票很不好？女孩們點出扣分關鍵：男生要注意

▲皮夾放一堆發票很不好？女孩們點出扣分關鍵。（示意圖／翻攝自《pixabay》）
▲皮夾放一堆發票很不好？女孩們點出扣分關鍵。（示意圖／翻攝自《pixabay》）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 09:35:31

雖然現在多數消費已有「電子發票」，但還是免不了會拿到「實體發票」，許多人都會隨手就將它放入皮夾之中，而近日就有網友在網路上表示疑惑「皮夾放一堆發票是不是很不好？」沒想到女孩們答案一面倒點出扣分的關鍵，直言「男生要注意」，引起熱議。

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這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「男生皮夾放一堆發票會扣分嗎」的文章表示，「中午跟同事一起去買飯，付錢時我抽出後面口袋的長夾，打開夾層從發票堆中拿出鈔票，他看我的時候眉頭皺了一下，說有人發票放皮包的嗎？我是不是在學長心中扣分了」，此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲有女孩指出扣分的關鍵，「發票多到錢包變形的話會，代表不愛整理東西，衛生習慣可能也不好」。（示意圖／記者顏真真攝）
▲有女孩指出扣分的關鍵，「發票多到錢包變形的話會，代表不愛整理東西，衛生習慣可能也不好」。（示意圖／記者顏真真攝）
網友們紛紛留言表示「沒錢比較扣分」、「一堆零錢比較母湯，好重」、「我也是放皮夾，兩三天清一次」、「我都放一大疊，沒有電子發票的習慣」、「裡面有更大一堆的鈔票就不扣分了」、「看信用卡張數跟等級比較準」、「現在幾乎沒啥發票了」、「不管放什麼都不行，只有放一疊千鈔才會加分」。

不過更有女孩指出扣分的關鍵，「發票多到錢包變形的話會，代表不愛整理東西，衛生習慣可能也不好」，「男生皮夾很鼓變形超扣分」、「看有沒有乾淨整齊的放好吧，亂塞就扣分了」、「一點點沒關係，裝到滿出來直接斷絕往來」。（編輯：王柏文）

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