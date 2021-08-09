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他實測超商飲料抽獎300次！「0元機率」一秒曝光：超意外

▲台灣連鎖超商林立、競爭激烈，因此也時常推出不同優惠吸引來客，其中「飲料抽抽樂」這一種類因為簡單又直覺，更受到多數民眾歡迎。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自pixabay）
▲台灣連鎖超商林立、競爭激烈，因此也時常推出不同優惠吸引來客，其中「飲料抽抽樂」這一種類因為簡單又直覺，更受到多數民眾歡迎。（示意圖，圖中人物與內文無關／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 10:36:08

台灣連鎖超商林立、競爭激烈，因此也時常推出不同優惠吸引來客，其中「飲料抽抽樂」這一優惠因為簡單又直覺，更受到多數民眾歡迎。近期就有網友實測了300次，並分享獲得0元優惠的機率，瞬間引發網友關注。

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原PO在臉書《爆廢公社》上發文提到，自己的好友到超商購買25箱左右的飲料，要送給醫護人員，最終獲得了300次抽獎機會，結果最終電腦上顯示的獎項分布為「0元3次、49折3次、59折4次、69折5次、79折195次、最後是89折90次」。

▲有網友分享3百次的抽獎機率。（圖／翻攝《爆廢公社》）
▲有網友分享3百次的抽獎機率。（圖／翻攝《爆廢公社》）
從原PO朋友這次抽獎的經驗來看，換算下來抽到0元、49折大獎的機率為1%，次獎59、69折機率則為1.3%上下，69折則為1.6%，佔最多數的79折為65%，最後的89折為30%。最後原PO也提到，「朋友本來買的飲料價值本來約1萬5，後來抽獎折價後變為1萬1左右」。

不少網友看完機率後也驚呼「原來大獎機率1%，比現在的線上遊戲機率還佛了」、「這機率其實說真的不低，難怪我之前常抽到59折，另外79折機率比89折高，超級意外」、「除了0元之外，其實超商還是有賺」、「感覺沒有59折以上都划不來」；另外也有人回憶「以前是用手抽，0元只有一張，有人作弊之後，就改電腦抽」、「還是喜歡抽獎箱，比較有儀式感」。（編輯：潘毅）

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