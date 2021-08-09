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擴大解封場域跟地方？侯友宜：今日會宣布

▲侯友宜表示，目前疫情是穩的往下在走，會分梯次、分階段滾動式的檢討，「有部分可以開放的，會在今日再度做一個宣布！」（圖／新北市政府提供）
▲侯友宜表示，目前疫情是穩的往下在走，會分梯次、分階段滾動式的檢討，「有部分可以開放的，會在今日再度做一個宣布！」（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-09 11:53:06

新北市長侯友宜9日宣布，8月10日起有條件開放新北市游泳池及足球場，而外界也期待能開放更多的場域跟地方；對此，侯友宜表示，目前疫情是穩的往下在走，會分梯次、分階段滾動式的檢討，「有部分可以開放的，會在今日再度做一個宣布！」

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侯友宜今（9）日出席新北市政府性平委員會第6屆委員會第1次委員會受訪時指出，新北在這個禮拜新增的個案，其實都在個位數，疫情是穩的往下在走，所以會逐漸採取開放的方向，會分梯次、分階段滾動式的檢討；今日再檢討後，「有部分可以開放的，會在今日再度做一個宣布」，未來每週也會看整個疫情，再來跟市民朋友宣布，如果疫情控制好，會朝開放的方向來走。

體育處補充，新北從8月10日起，有條件開放民營泳池、運動中心泳池及公立泳池，其中委外營運24校學校公辦民營的游泳池，也將依「教育部體育署游泳池因應COVID-19防疫管理指引」進行開放，其它14所學校的自營游泳池，由於校內管理人力有限，為求謹慎，目前僅提供運動代表隊訓練專案開放使用；至於新北市足球場有條件開放，場域內容留的人數以最適承載量50%為限。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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