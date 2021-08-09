為何領隊不能加同學好友？「暗黑真相」眾全震驚：小殘忍
我們從小在求學階段時，肯定每次都最期待「戶外教學」、「隔宿露營」或者「畢業旅行」，而往往出去玩時，都會有旅行社的大哥哥、大姊姊帶領大家，由於這些領隊常常表現出親切活潑又幽默的樣子，因此深受學生喜愛，但儘管旅程再怎麼開心，到了最後分離之時想要留個電話、加LINE卻都會被狠狠拒絕，許多人至今都不知道為何，近日就有專業領隊出面解釋這一切的原因，讓網友增長知識。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 15:26:15
一名專業的領隊蚊子在抖音（Tik Tok）上面時常分享自己帶團的有趣經驗，近日她被問粉絲問到一題「請問為什麼每次畢業旅行之後，都不能跟領隊要IG、FB 或者聯絡方式呢？」蚊子則表示，這一題真的是萬年不敗，很多人都會問，其最關鍵的原因在於，「你們學生都未滿18歲」。
蚊子解釋「反正每一個行業都有所謂的害群之馬，曾經就是有案例，領隊跟同學有不正當關係，加上現在性平法越來越看重，你跟未滿18歲的學生發生一些問題後，家長可能要告、學校也會提告，這是在保護同學，也同時間是在保護我們自己，所以領隊即便跟你再好，都不能留下聯絡方式，這個出團前都是有簽合約的」。
不過，蚊子也笑說「如果你已經畢業了，那就另當別論，但如果你還在這間學校以及未滿18歲，那就是不能取得和領隊聯絡的方式」；影片曝光後，不少網友紛紛回應「終於解開心中7年的疑問」、「原來是這樣....都沒想過會有這種問題呢」、「但是我的領隊就有偷偷給班上同學IG，看來可以去檢舉了」、「這說法是正確的！違反出團合約就是會被解職喔」、「哇...原來是這樣，對領隊來說也是小殘忍，跟同學玩出好友情也只能是過客」。（編輯：張嘉哲）