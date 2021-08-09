首次領薪爽拿10萬！新鮮人驚「是談好的2倍」 網揭內幕
拿到比預期薪資還要更高的金額，大家第一直覺會認為是發錯還是額外的獎金呢？就有一位剛進公司的新鮮人，第一個月就拿到10萬元的高薪，不禁擔心是否為公司「溢發」，但遭遇曝光後，立刻有過來人解釋背後原因。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 12:29:19
原PO在論壇Dcard上發文提到，自己是國立碩士畢業，剛進科技業當工程師，月薪為5萬5，本月5號才剛要領第一次薪水，當天等到網銀的入帳提示聲後，她一看入帳金額竟是10萬元。
原PO看見金額後不禁慌亂，「還沒收到薪資條，真希望是什麼員工特別鼓勵獎金，但如果溢發的話還要再跑人資還是財會真的好麻煩。這對新鮮社畜來說真的驚呆了，還以為能當人生勝利組月收六位數，不過想想還是不要抱持太高的期待好了」。
過程曝光立刻有過來人回應解釋「預聘簽約金？我第一個月拿到的薪水也多了100K」、「有可能是預發薪水耶，因為我們公司就是，月初領的是當月的薪水，如果你是7/5後到職的，就沒領到七月的薪水，所以8/5發的是7+8月的薪資」、「有些公司剛到職會預發薪資，我的公司就是」、「有些公司會預發薪資，像我待的銀行就是，之前剛進去就收到高於薪資很多的轉帳，一問才發現是上個月+這個月的薪資」、「當月薪水當月領真的挺羨慕的」。（編輯：潘毅）