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台積電買在650！他攤平8個月「該認賠嗎」　股民點1關鍵

▲護國神山台積電股價曾一度突破670元，讓許多股民躍躍欲試，豈料後來卻一路下跌；對此，就有男網友表示自己以650元進場，但最近不知該不該「認賠」。（圖／美聯社／達志影像）
▲護國神山台積電股價曾一度突破670元，讓許多股民躍躍欲試，豈料後來卻一路下跌；對此，就有男網友表示自己以650元進場，但最近不知該不該「認賠」。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 14:22:29

護國神山台積電（2330）的股價曾一度突破670元，讓許多股民躍躍欲試，甚至還有人趁著下跌時加碼攤平，豈料卻一路下跌；對此，就有男網友表示自己以「650元」進場，但最近不知該不該「認賠」，貼文一出，掀起熱議。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上以「台積電認賠嗎？」為題發文，表示以650元進場，至今已過8個月，但台積電股價卻一天比一天低，不斷下跌，「有持續加碼攤平，雖然目前還沒有完全解套，但也相差不遠」。

原PO非常擔心，怕過8個月了還沒解套，之後是否會套更深，因此猶豫「要不要認賠」，「大家覺得我認小賠，轉戰美股ETF比較好，還是再等一下下呢」？

▲有男網友表示自己以「650元」進場台積電，但最近不知該不該「認賠」。（圖／NOWnews資料照片）
▲有男網友表示自己以「650元」進場台積電，但最近不知該不該「認賠」。（圖／NOWnews資料照片）
貼文一出，掀起熱議，「都8個月了，有差這幾個月嗎」、「8個月怕什麼，當領配息就好」、「如果你覺得你認賠後績效比較好，可以認賠，可是如果你不差這個錢就放著，或是不用全出，出一半」、「記得賣，之後哭了再告訴我」、「我以為台積電是價值投資」、「買台積電還想天天拉漲停，賣掉買飆股會不會比較快」。

不過，仍有不少網友對台積電仍有信心，並點出關鍵，「建議續抱，早晚會噴出的」、「亞洲第一大市值、全球前十大，你還怕它不回來嗎」、「安啦！差不多要動了」、「半導體要飛了」、「台積電沒有人在賣的， 如果你錢夠凹，就凹下去」、「台積電基本上就放著吧，除非你有急用錢，這間公司也不會突然倒閉，而且台積電每年都配息相當不錯」。

不過，最後也要提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。（編輯：郭佩蓉）

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