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影／實測貓皇避障能力　萌貓竟輕鬆穿越麻將堆

▲ 實測貓皇避障功能，萌貓面對重重障礙關卡，能順利通過嗎？（圖／貓與香菜 授權）
▲ 實測貓皇避障功能，萌貓面對重重障礙關卡，能順利通過嗎？（圖／貓與香菜 授權）

影像中心/綜合報導

2021-08-09 18:00:00

每個人在飼養寵物時，總會教育其規矩，讓牠也能迅速融入家庭生活，不致招來麻煩，而在此之餘，也會順便教導一些才藝，一方面能展現自己寵物優秀的學習能力，另一方面更是一種互動增加親密度的方式。Youtube頻道「貓與香菜 」這次就要來實測家中可愛的貓咪，到底具不具備閃躲障礙物的才能，面對滿是荊棘的道路，貓皇會怎麼應付呢？

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▲滿地的化妝品，難不倒靈敏的貓咪。（圖／貓與香菜
▲滿地的化妝品，難不倒靈敏的貓咪。（圖／貓與香菜 授權）
 

貓與香菜這次將障礙測試定了四個等級，首先登場的就是玻璃桌上擺滿寶特瓶，體積較大的寶特瓶配上合理的間距，這對靈活的貓咪來說並不困難，甚至是將等級提升到「化妝品」之後，也難不倒牠們，輕鬆就闖過障礙。

▲紙杯的間隙開始變小，貓咪挑戰起來較有難度。（圖／貓與香菜
▲紙杯的間隙開始變小，貓咪挑戰起來較有難度。（圖／貓與香菜 授權）
 

然而隨著等級來到「紙杯」時，貓咪的眼神開始懷疑主人的意圖。面對滿地白白的障礙物，可愛貓皇雖然還是成功闖關，但是在前進時已略顯遲疑，甚至不小心輕觸到，可見挑戰難度上升的相當有感。

最後貓咪們將面對的挑戰，就是體積最小、間隔最短的「麻將牌」，每張大約三公分高的麻將牌，擺放成剛好是貓足的密集度，看似是不可能的挑戰，卻仍然被貓咪們成功突破，就算再加上一些小公仔，也無法阻止牠們極高的天賦，可見避障挑戰對貓咪沒有太多困難，多數都能輕鬆通過。（文字編輯：沈傳恩）

▲最高等級的「麻將牌」挑戰，讓貓咪舉步維艱。（圖／貓與香菜
▲最高等級的「麻將牌」挑戰，讓貓咪舉步維艱。（圖／貓與香菜 授權）
 

▶感謝授權：貓與香菜
完整影片：https://youtu.be/6XXqmRdOH8A

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