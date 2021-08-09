影／實測貓皇避障能力　萌貓竟輕鬆穿越麻將堆

每個人在飼養寵物時，總會教育其規矩，讓牠也能迅速融入家庭生活，不致招來麻煩，而在此之餘，也會順便教導一些才藝，一方面能展現自己寵物優秀的學習能力，另一方面更是一種互動增加親密度的方式。Youtube頻道「貓與香菜 」這次就要來實測家中可愛的貓咪，到底具不具備閃躲障礙物的才能，面對滿是荊棘的道路，貓皇會怎麼應付呢？
影像中心/綜合報導
2021-08-09 18:00:00
貓與香菜這次將障礙測試定了四個等級，首先登場的就是玻璃桌上擺滿寶特瓶，體積較大的寶特瓶配上合理的間距，這對靈活的貓咪來說並不困難，甚至是將等級提升到「化妝品」之後，也難不倒牠們，輕鬆就闖過障礙。
然而隨著等級來到「紙杯」時，貓咪的眼神開始懷疑主人的意圖。面對滿地白白的障礙物，可愛貓皇雖然還是成功闖關，但是在前進時已略顯遲疑，甚至不小心輕觸到，可見挑戰難度上升的相當有感。
最後貓咪們將面對的挑戰，就是體積最小、間隔最短的「麻將牌」，每張大約三公分高的麻將牌，擺放成剛好是貓足的密集度，看似是不可能的挑戰，卻仍然被貓咪們成功突破，就算再加上一些小公仔，也無法阻止牠們極高的天賦，可見避障挑戰對貓咪沒有太多困難，多數都能輕鬆通過。（文字編輯：沈傳恩）
▶感謝授權：貓與香菜
完整影片：https://youtu.be/6XXqmRdOH8A