COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

影／悠遊卡常常在遺失？他DIY製作巨型版本　想弄丟都難

▲YouTube頻道「愛玩卡爾 Playful Karl」製作巨型悠遊卡搭捷運。(圖／愛玩卡爾 Playful Karl 授權)
▲YouTube頻道「愛玩卡爾 Playful Karl」製作巨型悠遊卡搭捷運。(圖／愛玩卡爾 Playful Karl 授權)

影像中心/綜合報導

2021-08-09 16:00:00

悠遊卡是許多人時常使用的電子票證，不管搭車、購物、腳踏車租借、借書等…都可以使用這張卡，非常方便，但小小的一張卡最讓人頭痛的事情就是容易找不到，甚至遺失。YouTube頻道「愛玩卡爾 Playful Karl」為了解決這個困擾，手工製作了一張超大張的悠遊卡，免去找不到悠遊卡的困擾。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲使用巨型悠遊卡進入捷運站。(圖／愛玩卡爾
▲使用巨型悠遊卡進入捷運站。(圖／愛玩卡爾 Playful Karl 授權)
 

 

YouTube頻道「愛玩卡爾 Playful Karl」時常在頻道中分享自己DIY各種物品，這次他將製作超巨型悠遊卡。首先他先將紙箱裁開，然後按照原始悠遊卡比例去拼接，然後再用鋼筷固定紙箱，將小張悠遊卡塞進紙箱中，然後鋪上白紙，最後開始彩繪成悠遊卡的樣式，超精緻的巨型悠遊卡就完成了。

他將製作好的巨型悠遊卡帶到捷運站實測，沒想到讓他順利進站，還搭上捷運。當他覺得有點大張想收起來的時候，才發現放哪裡都不對，雖然攜帶不便，但他還是覺得巨大的悠遊卡，讓他從此以後就不會再遺失悠遊卡。但提醒大家影片純屬娛樂效果，搭乘捷運時，還是盡可能不造成他人困擾為優先唷！（文字編輯：胡繼偉）

▲巨型悠遊卡歸還腳踏車成功。(圖／愛玩卡爾
▲巨型悠遊卡歸還腳踏車成功。(圖／愛玩卡爾 Playful Karl 授權)
▶感謝授權：愛玩卡爾 Playful Karl
完整影片：https://youtu.be/JHcLCduScy0 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
100%0%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.2%5.8%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.29%80.71%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
67.44%32.56%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀