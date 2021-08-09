影／悠遊卡常常在遺失？他DIY製作巨型版本 想弄丟都難
悠遊卡是許多人時常使用的電子票證，不管搭車、購物、腳踏車租借、借書等…都可以使用這張卡，非常方便，但小小的一張卡最讓人頭痛的事情就是容易找不到，甚至遺失。YouTube頻道「愛玩卡爾 Playful Karl」為了解決這個困擾，手工製作了一張超大張的悠遊卡，免去找不到悠遊卡的困擾。
影像中心/綜合報導
2021-08-09 16:00:00
YouTube頻道「愛玩卡爾 Playful Karl」時常在頻道中分享自己DIY各種物品，這次他將製作超巨型悠遊卡。首先他先將紙箱裁開，然後按照原始悠遊卡比例去拼接，然後再用鋼筷固定紙箱，將小張悠遊卡塞進紙箱中，然後鋪上白紙，最後開始彩繪成悠遊卡的樣式，超精緻的巨型悠遊卡就完成了。
他將製作好的巨型悠遊卡帶到捷運站實測，沒想到讓他順利進站，還搭上捷運。當他覺得有點大張想收起來的時候，才發現放哪裡都不對，雖然攜帶不便，但他還是覺得巨大的悠遊卡，讓他從此以後就不會再遺失悠遊卡。但提醒大家影片純屬娛樂效果，搭乘捷運時，還是盡可能不造成他人困擾為優先唷！（文字編輯：胡繼偉）
▶感謝授權：愛玩卡爾 Playful Karl
完整影片：https://youtu.be/JHcLCduScy0