買新家卻驚見「神秘水滴痕」！女一拆牆45萬隻蜜蜂全竄出

買房一直都是不少年輕人奮鬥的目標，但若希望房子能跟想像中一樣舒適，在買房前必須做足功課，特別是買房前夕最好得多多注意、觀察未來要入住的房屋，避免搬了新家才發現與想像有落差。日前就有一對夫妻在美國購入新屋，沒想到搬家後卻發現牆內竟住了一群群蜜蜂，數量龐大到養蜂人也束手無策。

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根據《太陽報》、《鏡報》等外媒報導，去年美國有對夫妻買下一棟建造於1872年擁有悠久歷史的老房，兩人在12月時與前屋主正式簽下買賣契約，當時屋主就曾提醒過牆內有些「蜜蜂問題」，不過夫妻當時因為無法抽身處理加上沉浸在購屋的喜悅中，遲遲沒有找專人解決。

直到今年搬入新家，春天到來後蜜蜂也開始進行活動，夫妻這才驚覺從屋內竄出的蜜蜂數量相當驚人，更回想起當初在整理屋況時，從窗戶上清掉的一滴滴痕跡其實不是汙垢，而是滿滿的蜂蜜。緊急聯絡養蜂專家後，對方才靠知經過初步檢查，牆內預估有超過45萬隻的蜜蜂居住，而且已經在此築巢長達35年，蜜蜂們才是「真房客」。

▲ 超過45萬隻的蜜蜂與他們共住在同個屋簷下 。（圖／翻攝自太陽報）

不僅如此，養蜂專家也無奈表示，其實自己四年前就曾經到此處評估現場狀況，不過因為前屋主無法負擔起驅逐蜜蜂的龐大開銷，只能選擇將蜜蜂留下並將房子拋售。而這對購入新屋的夫妻最終也多花費了將近8千英鎊（約台幣30萬元）的開銷來進行驅逐作業。（編輯：楊智傑）