特企／穿越時空　牛頭牌復刻經典起家麵

說到牛頭牌，許多人印入眼簾的畫面就是那濃郁的沙茶醬，它是台灣人不可或缺的一部份，吃火鍋、吃烤肉，甚至是熱炒，「沾炒滷拌烤」都少不了它的存在，但你知道嗎？牛頭牌一開始可不是賣沙茶醬的喔！





我是廣告 請繼續往下閱讀

府城起家 飄香超過六十年

據記載，六十多年前，牛頭牌只是台南地方的一間小麵攤，靠著獨有的「沙茶麵」打出名號，越來越多顧客慕名而來，只為了品嚐傳說中的「沙茶」。創辦人見許多人喜愛沙茶，便將原來加在麵中的沙茶粉，改良成為沙茶醬並開始獨立販售。漸漸地，「牛頭牌沙茶醬」打開了知名度，成為了台灣沙茶醬的代名詞，也是許多台灣人心目中的首選。





喚醒台灣人回憶 復刻沙茶麵滋味

為了將六十多年前的好滋味傳承下去，牛頭牌近期也推出了自家的乾拌麵品牌，其中包含最古早的「經典沙茶」，以及「紅蔥香醬」與「勁辣椒麻」，希望透過三種口味的乾拌麵，讓不同喜好的消費者都能獲得滿足。





牛頭牌乾拌麵的醬料與麵體都是大有來頭。經典沙茶與紅蔥香醬採用牛頭牌原本就有的產品沙茶醬與紅蔥醬，嚴選的食材加上精心調配的比例，讓每一口醬料都是香氣濃郁、齒間留香；勁辣椒麻則是針對喜愛吃辣的民眾，以花椒與多種辛香料打造多層次的風味，令人一吃下去就欲罷不能；麵體則是採用台南府城在地的手工日曬關廟麵，本身散發淡淡的麵香，口感Ｑ彈、久煮不爛，吸附醬汁後絕對令人食指大動。





一碗麵的價值 一甲子的堅持

「誠實」是台灣人的傳統美德，也是牛頭牌所堅持走的道路。秉持著務實精神，牛頭牌想把「起家麵」的感動帶給更多人了解。雖然社會變遷快速，但身為一個台灣人，心底還是保有那份樸實純真。一起品嚐牛頭牌乾拌麵，體驗來自古早的真誠吧！



