飯店「床尾巾」功用為何？日本人揭真實用途：可盡情使用

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整張床最上層、靠近床尾的地方，通常會壓著一條形狀窄長、面積較小的布料紡織品，而這塊布通常與床單被單顏色不同，上面會有精緻圖案，這便是為「床尾巾」，住飯店、旅館時大家習以為常的裝飾品。而「床尾巾」的由來起源於美國，英文稱之「Bed Throw」、「Foot Throw」、「Bed Runner」，而有一位長年旅居在美國的日本網友，就在推特上解釋了這塊布的用途，更點出了文化差異，由於「美國人懶得脫鞋就會上床，甚至還會穿著鞋子上床歇息」，同時也沒有更換成拖鞋的習慣，因此才會需要一條平整的布巾鋪在床上，避免鞋底的髒汙沾染到白色床單及棉被，維護床鋪的衛生清潔。
而許多日本網友看完後，更是引起共鳴「我完全沒想過要穿鞋躺上床啊」、「會穿鞋躺上床的文化實在很不可思議啊」、「下次可以盡情用用看了」、「20幾歲第一次去美國住的時候要挑選家具，設計師建議我在客房床上擺床尾巾才方便招待美國人，我就想我的家裡已經規定要脫鞋了啊」。（編輯：王柏文）
「ホテルのベッドに掛かってる細長い布、あれなんなの？邪魔じゃない？」— あまん (@buddhobhagavan) June 22, 2018
というのは海外出張がとても多い外資系日本人の発言でその場にいた人は誰も知らなかったんけど、あの布はbed throwまたはfoot throwと言いまして、靴のままベッドに身を投げ出す欧米人が靴/足をのせるゾーンです。 pic.twitter.com/pnGgblClwx