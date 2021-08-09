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飯店「床尾巾」功用為何？日本人揭真實用途：可盡情使用

▲飯店「床尾巾」功用為何？日本人揭真實用途。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲飯店「床尾巾」功用為何？日本人揭真實用途。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 15:49:14｜2021-08-09 15:49:50

「床尾巾」就是指在一般飯店的床鋪尾上的「布」，而現代的飯店，許多配備都非常齊全，因此「床尾巾」非常容易顯而易見，但「床尾巾」真正的功用是什麼呢？沒想到對此就有日本人揭露了真實用途，直言「可以盡情的使用」，引起熱議。

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▲「床尾巾」就是指在一般飯店的床鋪尾上的「布」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲「床尾巾」就是指在一般飯店的床鋪尾上的「布」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
整張床最上層、靠近床尾的地方，通常會壓著一條形狀窄長、面積較小的布料紡織品，而這塊布通常與床單被單顏色不同，上面會有精緻圖案，這便是為「床尾巾」，住飯店、旅館時大家習以為常的裝飾品。而「床尾巾」的由來起源於美國，英文稱之「Bed Throw」、「Foot Throw」、「Bed Runner」，而有一位長年旅居在美國的日本網友，就在推特上解釋了這塊布的用途，更點出了文化差異，由於「美國人懶得脫鞋就會上床，甚至還會穿著鞋子上床歇息」，同時也沒有更換成拖鞋的習慣，因此才會需要一條平整的布巾鋪在床上，避免鞋底的髒汙沾染到白色床單及棉被，維護床鋪的衛生清潔。

而許多日本網友看完後，更是引起共鳴「我完全沒想過要穿鞋躺上床啊」、「會穿鞋躺上床的文化實在很不可思議啊」、「下次可以盡情用用看了」、「20幾歲第一次去美國住的時候要挑選家具，設計師建議我在客房床上擺床尾巾才方便招待美國人，我就想我的家裡已經規定要脫鞋了啊」。（編輯：王柏文）



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