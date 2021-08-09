超市魚區被霸佔！他見阿嬤「狂聞猛搓」臉綠 結局全氣炸
不少人除了逛傳統市場，也會選擇到黃昏市場或是家裡附近的超市買菜。今（9）日就有網友抱怨，他到超市購買拜拜用品時，遇到一位阿嬤「霸佔」生鮮魚區，不但把每一盤魚拿起來搓，甚至來拉下口罩聞，讓他看了相當傻眼，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 17:14:16
原PO在《爆怨2公社》表示，他到超市購買拜拜用品時，看到一位阿嬤在生鮮魚區挑選一段時間，不僅把每一盤魚、魚片都拿起來搓，還拉下口罩聞，他看了相當傻眼，忍不住說「阿嬤借過，我挑一下魚」，沒想到對方竟回「少年欸等一下，阿嬤馬上好」，絲毫沒有要離開魚區的意思。
原PO補充，由於生鮮魚區是在冰箱角落，因此大家只能排隊等待，而阿嬤好不容易滿足自己搓魚的慾望，最後居然什麼沒買就離開了，讓他氣憤直呼「拉下口罩聞魚不說，還用手指幫魚按摩，人家要挑也不過浪費五分鐘，結果最後還不買，但排隊的人看到想必影響購買心情，重點是隔著保鮮膜是可以聞到什麼？」
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「阿嬤真的很母湯」、「阿嬤的行為很過份耶，這樣看到的人誰敢買啊」、「有的人都覺得自己很會買、很會挑，身為廚師我就靜靜看著他們沈浸在自己的喜悅」、「耗那麼久，還什麼都沒買，真的會氣死欸」、「傻眼，是專門來幫魚按摩嗎？」、「笑死，到底是在聞什麼」。（編輯：許智超）
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