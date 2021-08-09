日劇被韓劇超車？觀眾曝「跌落神壇」關鍵主因：太不自然
國家的影視產業都有所不同，生產出的作品也各自有其獨特風格。在台灣，除了本土劇外，日劇、韓劇也相當受到歡迎。不過就有網友觀察到，近年在台灣受歡迎的日劇越來越少，好奇「為何日劇會被韓劇韓劇超車？」問題也立刻掀起劇迷與觀眾的熱議，最終歸納出日劇「跌落神壇」關鍵主因。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 17:35:00
原PO在論壇PTT上發文提到，「2000年前後都日劇都很強，包含魔女的條件、GTO、惡作劇之吻、神啊請多給我一點時間、阿、在世界中心呼喊愛都曾在台灣造成一陣流行風潮，但近年來就莫名其妙被韓劇洗牌，連DVD店唱片行清一色全都是賣韓劇，反觀一片日劇都沒有，究竟為什麼日劇會被韓劇超車成這樣？好想再看一次魔女的條件喔！」
貼文曝光後，立刻有不少觀眾回應看法「說教、台詞做作，喜歡講人生道理」、「日劇沒什麼進步啊，浮誇的劇情真的不喜歡」、「日劇沒進步，愛說教、演技不好」、「netflix好像說過，就是因為引進韓劇後，發現亞洲消費激增，才大手筆買韓劇跟投資的」、「日劇的台詞真的很不自然」、「女友的說法：日劇太無病呻吟，梗太難笑，人沒有歐爸帥」。
另也有人認為，「因為韓劇近十年進步太多了」、「韓劇有能拍出深度的，就算是無腦的人家也有俊男美女」、「還是喜歡日劇耶，正能量感別國拍不出來」、「韓劇的缺點是狗血劇太多」。（編輯：潘毅）