半夜揪男友滾床！iPhone突跳「1訊息」 眾愣：太懂人心
手機已經是現在每個人必備的產品之一，其除了基本通話、簡訊、社群功能之外，也廣泛應用在我們生活中，例如行動支付等等，在巨大天然災難時也能收到警報提醒，不過，有些功能可能是你從未接觸過的，近日就有網友分享自己和男友半夜躺在床上甜蜜之時，手機卻跳出一條訊息，讓她與男友看了大笑出來，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 18:08:18
原PO在「Dcard」貼文指出「剛跟男朋友在床上滾床甜蜜的時候，想說看一下訊息通知是什麼」只見貼出的照片，螢幕上跳出是否要開啟「開車勿擾模式」，選項有「我未在開車」以及「取消」。而該訊息讓原PO震驚表示「我的手機說我跟我男友在『開車』，實在蠻好笑的」！
貼文一出，網友紛紛秒懂回應「看來iPhone不管哪種開車都知道？」、「iPhone不要這麼智慧好嗎」、「不管在哪裡iPhone都看的一清二楚呢」、「其實哀鳳也單身想開車」、「應該是震動感應啦，笑死有夠剛好」、「我之前逗趣的喊不要、不要，結果iPhone竟然要幫我報警，快笑死」、「蘋果真懂人心吶」。
事實上，這個功能叫做「開車勿擾模式」，是iPhone iOS 11或以上版本才支援的功能，可以偵測到用戶是否正在開車，進而阻止通知功能，讓行車更加安全專注；而該功能除了能夠自己開啟，也能選定偵測模式，當手機感應到您正在開車時，就會自動打開該模式，估計原PO是按到偵測模式，才會在與男友「甜蜜」時，震動震出「開車雙關」，讓iPhone這個功能增添一點話題性。（編輯：張嘉哲）