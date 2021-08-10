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房市／熱錢進豪宅　頂端豪客鍾情這坪數

▲台北頂級豪客們偏愛豪宅坪數為120-150坪之間。（圖／NOWnews資料照片）
▲台北頂級豪客們偏愛豪宅坪數為120-150坪之間。（圖／NOWnews資料照片）

財經中心/綜合報導

2021-08-10 08:30:00

全球性通膨壓力大，高資產客戶資金進入豪宅市場，即便日前台灣疫情三級警戒，也未能阻擋熱潮，不過歷經2016年房地合一稅所引發豪宅斷頭潮，此波國內豪宅熱度以自住型買盤為主，而這些頂級豪客鍾情「實際使用百坪空間」住宅，偏愛購買坪數為120-150坪之間。

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依據內政部實價登錄資料，今年上半年台北市超過億元的大樓交易件數共約138件，以大安區、中山區、信義區及內湖區等行政區居多。

台灣此波豪宅熱度自2018年延燒至今，信義房屋台北東門店專案執行協理陳鼎元分析表示，全球有通貨膨脹壓力，因擔憂貨幣貶值，高資產顧客資金前進股市或房市，尤其是房市相對波動小。此波豪宅主要買盤是自住性為主，投資比重微乎其微，與2016年房地合一稅前投資客比重高的市場不同。

分析這些擁有自住需求的頂級豪客們購買豪宅的特性，陳鼎元說，購買區域仍有地緣性考量，並且購買標的以標準品為主，約2-4房區間，所鍾情坪數是實際能夠使用百坪面積，因此交易範圍多為120-150坪之間居多；或者金字塔最頂端的客群鎖定坪數則約120-150坪的一倍。

國內疫情自5月進入三級警戒，對豪宅造成短暫影響。陳鼎元指出，由於疫情關係，社區無法帶看屋，豪宅市場交易因此受到短暫影響，不過，預計疫情趨緩下，豪宅市場熱度將回溫，將會一路暢旺到年底。

有鑑於豪宅市場的熱度，加上原物料上漲，台北市新豪宅建案單價走高，陳鼎元認為，豪宅市場預售屋開價屢創新高，在國內經濟內需市場偏弱情況下，造成未來是否能支撐行情的壓力；而中古屋豪宅交易買賣則相對穩健。不過，他強調，自住型買盤不受市場變動衝擊，也較不擔憂未來價格波動。

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