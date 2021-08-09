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發現女友月亮杯！他想出「用途」秒示範　百萬人嘴角失守

▲有網友發現女友的月亮杯，但不知道用途是什麼，於是分享他認為的使用方式，結果卻讓網友笑翻。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲有網友發現女友的月亮杯，但不知道用途是什麼，於是分享他認為的使用方式，結果卻讓網友笑翻。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 18:19:58

女生每個月生理期來時，總帶來許多辛苦與不方便，因此市面上也會販售各種款式的衛生棉及棉條。近日，美國就有網友拿到女友的月亮杯（月經杯），卻不知道有什麼用途，因此感到相當好奇，也在社群媒體分享自己的使用方式，沒想到影片一出，卻笑翻一票網友。

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根據英國媒體《鏡報》報導，美國一名網友梅爾夫（Merf）在《TikTok》表示，自己在廁所裡發現女友放的小杯子，而且形狀及材質都很特殊，因此感到十分好奇。起初，他還以為是粉撲，或是將彩妝品塗抹在臉上時使用的，但他又看到杯子的底端有「小尾巴」，讓他覺得這個杯子更奇怪。

▲梅爾夫認為是用來喝烈酒「一口飲」的，沒想到還當場裝水試喝。（圖／翻攝自《@dduche》TikTok）
▲梅爾夫認為是用來喝烈酒「一口飲」的，沒想到還當場裝水試喝。（圖／翻攝自《@dduche》TikTok）
梅爾夫接著仔細看了杯子的大小，似乎猜到它的用途，認為是用來喝烈酒「一口飲」的，沒想到他還在杯子中裝滿水，試喝給大家看，最後還是好奇問「誰可以告訴我，這到底是什麼？」影片曝光後，吸引280萬人觀看，也揭開「杯子」的功能，其實是用來盛裝女生月經時的經血。

網友也紛紛笑說，「我的天哪！你一定會後悔知道它的真實用途」、「太噁心了，哈哈哈」、「你不知道那是拿來裝血的嗎」、「我一直大喊不要喝」、「你女友知道這件事一定會笑瘋」、「你最好希望女友有洗乾淨」。事後，梅爾夫也發文透露，這是他做過最後悔的事情之一。（編輯：許智超）

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你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
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疫苗不足是中央還是地方的問題？

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2021-07-30-2021-08-10

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2021-07-30-2021-08-10

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請問您施打疫苗了嗎？

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