發現女友月亮杯！他想出「用途」秒示範 百萬人嘴角失守
女生每個月生理期來時，總帶來許多辛苦與不方便，因此市面上也會販售各種款式的衛生棉及棉條。近日，美國就有網友拿到女友的月亮杯（月經杯），卻不知道有什麼用途，因此感到相當好奇，也在社群媒體分享自己的使用方式，沒想到影片一出，卻笑翻一票網友。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 18:19:58
根據英國媒體《鏡報》報導，美國一名網友梅爾夫（Merf）在《TikTok》表示，自己在廁所裡發現女友放的小杯子，而且形狀及材質都很特殊，因此感到十分好奇。起初，他還以為是粉撲，或是將彩妝品塗抹在臉上時使用的，但他又看到杯子的底端有「小尾巴」，讓他覺得這個杯子更奇怪。
梅爾夫接著仔細看了杯子的大小，似乎猜到它的用途，認為是用來喝烈酒「一口飲」的，沒想到他還在杯子中裝滿水，試喝給大家看，最後還是好奇問「誰可以告訴我，這到底是什麼？」影片曝光後，吸引280萬人觀看，也揭開「杯子」的功能，其實是用來盛裝女生月經時的經血。
網友也紛紛笑說，「我的天哪！你一定會後悔知道它的真實用途」、「太噁心了，哈哈哈」、「你不知道那是拿來裝血的嗎」、「我一直大喊不要喝」、「你女友知道這件事一定會笑瘋」、「你最好希望女友有洗乾淨」。事後，梅爾夫也發文透露，這是他做過最後悔的事情之一。（編輯：許智超）