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新北線上夏令營開跑！教育基金會邀專家授課「8大學群」

▲新北各高中學生參與「學涯領航員」課程結業典禮。（圖／江華教育基金會提供）
▲新北各高中學生參與「學涯領航員」課程結業典禮。（圖／江華教育基金會提供）

生活中心/綜合報導

2021-08-09 19:02:19

新北市政府教育局與江華教育基金會將頗受高中生好評的「學涯領航員」系列於8月2日至8月6日開設「哲學思辯×職涯探索營」，新北市府教育局局長張明文、專員劉雅琪，以及光復高中校長吳宗珉、江華教育基金會董事長江韋達、執行長黃至堯等嘉賓線上共同參與結業典禮。

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高中生對於「學涯」和「職涯」均感到十分徬徨，因此認為「體驗職業內容」、「學習自我表達與面試技巧」、「了解相關科系內容」、「對未來的路途更確認一些」這四項是非常重要的。而「學涯領航員」系列主題營隊，涵蓋八大學群，邀請各行業職人講師引導實作體驗，同時透過哲學思考引導，陪伴學生們認識自我與並探索職涯。教育局長張明文表示，十二年國教提倡「適性揚才」，而高中階段更是探索職涯的黃金期，藉由多元體驗可協助學子認識自我，激發自主學習動機，讓每個孩子在自己興趣的領域發揮所長綻放光采，暑假在家也能充實自己也豐富學習歷程檔案！

▲線上實作體驗「AI程式設計」課程，同學成功利用Arduino
▲線上實作體驗「AI程式設計」課程，同學成功利用Arduino Uno開發板，把LED點亮。（圖／江華教育基金會提供）
模擬面試互動環節，引起同學們熱烈回響，最後由五位同學與三位面試官進行實戰演練。無論是被面試的同學跟觀摩的同學都帶來不同的收穫。新北高級中學的林同學表示：「五天的課程讓我收獲滿滿，除了體驗各種不同的職業內容、製作一份學習歷程外，更重要的是進行自我探索，讓自己對未來的人生志向有了更明確的方向」，光復高中吳宗珉校長鼓勵同學盡可能走出舒適圈，除了課堂的學習，更要利用假期參與各種課外活動、探索自己的興趣與未來職涯的方向。

江華教育基金會執行長黃至堯博士強調，疫情改變了人與人的互動模式，也改變了工作WFH（居家辦公）與生活模式。變種病毒Delta持續變異，未來要與病毒共存，口罩與酒精不再是一時而是一世，也讓職場人從新思考存在的價值與生命的意義，「大離職潮」即將展開。未來工作模式將產生巨大改變，靈活用功、異地辦成為常態，也會產生更多的職業與行業！贏在起跑點將不在只是過往所謂的學歷與文憑，對高中生來說，提早探索自己的興趣與未來職涯的方向，才是真正的贏在起跑點！

▲線上模擬面試，由新北教育局專員劉雅琪、光復高中校長吳宗珉、江華教育基金會執行長黃至堯擔任面試官，增加同學在大學個人申請面試實戰經驗。（圖／江華教育基金會提供）
▲線上模擬面試，由新北教育局專員劉雅琪、光復高中校長吳宗珉、江華教育基金會執行長黃至堯擔任面試官，增加同學在大學個人申請面試實戰經驗。（圖／江華教育基金會提供）

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