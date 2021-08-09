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鬼月熱議10大禁忌出爐！「忌說鬼字」沒上榜　這事拿第一

▲鬼月不該做什麼事？對此，《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，整理出網友熱議的10大禁忌。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲鬼月不該做什麼事？對此，《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，整理出網友熱議的10大禁忌。（示意圖／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 19:36:45

今年的鬼門開恰好碰上父親節，除了象徵農曆七月的到來，要注意民間習俗上的禁忌以外，也被視為是不吉利的月份，凡事都要更加小心。對此，《Social Lab社群實驗室》追蹤數據後，列出網友熱議的十大禁忌，沒想到連最常見的「忌說鬼字」都沒上榜，讓人十分意外。

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《Social Lab社群實驗室》這次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤「民俗月」話題的網路聲量表現，並整理出網友熱議的十大民俗月禁忌。


第一名：水上活動（抓交替）

▲鬼月最常見的禁忌就是「水上活動」，也是平時長輩最常告誡的話。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲鬼月最常見的禁忌就是「水上活動」，也是平時長輩最常告誡的話。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
鬼月最常見的禁忌就是「水上活動」，因為每年農曆七月幾乎都在暑假，許多學生都和朋友到海邊戲水，如游泳、衝浪等，但出門前總會聽到長輩告誡「鬼月不能去海邊，會有水鬼抓交替」，因此就有人好奇「七月到底能不能去玩水？長輩都說危險不能去」。

此問題也引發網友論戰，有些人認為「寧可信其有，不可信其無啊！」、「不要去比較好，七月海邊真的很陰」，但也有人覺得「一年四季都有人玩水出事啊，又不是只有鬼月」、「根本沒有科學根據，不用自己嚇自己」。


第二名：買房搬家（多人入住）

▲有些人會特意避開在鬼月「買房、搬家」，深怕會不小心多一位「室友」。（示意圖／NOWnews資料照）
▲有些人會特意避開在鬼月「買房、搬家」，深怕會不小心多一位「室友」。（示意圖／NOWnews資料照）
除了不能玩水的禁忌外，也有不少人會特意避開在鬼月「買房、搬家」，深怕會不小心多一位「室友」，因此造成房市在農曆七月總是相對低迷，但還是有民眾不在意此說法，表示「窮比鬼更可怕，能撿到便宜比較重要」，認為能在七月以較低價格交屋十分划算。


第三名：晚上拍照（照片裡多一個人）

▲「晚上拍照」容易鬼入鏡，這也是鬼月常見的禁忌之一，據說是因為鬼月晚上晚上陰氣較重，容易拍到「好兄弟」帶來厄運。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲「晚上拍照」容易鬼入鏡，這也是鬼月常見的禁忌之一，據說是因為鬼月晚上晚上陰氣較重，容易拍到「好兄弟」帶來厄運。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
「晚上拍照」容易鬼入鏡，這也是鬼月常見的禁忌之一，據說是因為鬼月晚上晚上陰氣較重，容易拍到「好兄弟」帶來厄運。對此，就有網友分享「千萬不要在鬼月晚上自拍，拍完發現後面站了一個人，隔天直接去收驚」，但也有人覺得是「裝神弄鬼，自己嚇自己」，可能只是光影造成，不必過度解讀。

▲第四名到第十名依序是「結婚宴客、醫院看診、隨便回頭、路邊撿錢、夜衝夜遊、晚上曬衣、吹口哨」。（圖／《Social
▲第四名到第十名依序是「結婚宴客、醫院看診、隨便回頭、路邊撿錢、夜衝夜遊、晚上曬衣、吹口哨」。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）
另外，第四名到第十名依序是「結婚宴客（不宜嫁娶）、醫院看診（走進去，躺出來）、隨便回頭（誰在叫你？）、路邊撿錢（好兄弟的零用錢）、夜衝夜遊（後座換誰坐？）、晚上曬衣（好兄弟進屋）、吹口哨（吸引好兄弟）」，其中「忌說鬼字」竟沒有上榜，讓人十分意外。

《Social Lab社群實驗室》最後也提醒，雖然網路上流傳許多鬼月禁忌、鬼屋傳說，但也不用過度恐慌，畢竟民眾都有各自的民俗信仰，以上的說法都參考即可。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：民俗說法，僅供參考。

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民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
83.33%16.67%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.23%5.77%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

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19.29%80.71%
2021-07-30-2021-08-10

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請問您施打疫苗了嗎？

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