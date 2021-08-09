買炸物還送現金！他見「藍藍一張」愣了 眾笑喊：我來收
在熟食攤經常會看到炸物盤，裡面除了炸雞、炸豬排，還有炸柳葉魚，這些無論是當正餐或是宵夜，都是許多人喜愛的食物。今（9）日就有網友分享，他買了一盤炸物，沒想到夾到一半，卻看到底下出現藍藍的一張紙，讓他看了相當傻眼，貼文一出也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-09 21:22:21
原PO在《爆廢公社公開版》表示，他買了一盤炸物，結果夾到一半，卻發現炸物底下有張紙，仔細一看竟然是「千元鈔票」，讓他忍不住抱怨「買盲盒的概念嗎？是賺到錢還是賺到噁心，錢是最髒的」。
貼文曝光後，網友也紛紛回應，「別裝了，其實你笑得很開心對吧」、「抱歉，我願意噁心100次」、「哇！買炸物還有現金回饋」、「這種噁心，讓人羨慕....」、「1000拿起來，你可以再買很多盤」、「食物不要了啊，錢拿起來噴酒精就好」、「直接補償給你了啊」、「老闆可能覺得你會拉肚子，所以先賠給你了」、「送～發財金」。
還有不少人開玩笑說，「這是老闆藏的私房錢，結果剛好被老婆裝袋賣給你了」、「太過分了吧，趕快客訴啊」、「食物撥開，假鈔…」、「你覺得噁心，就直接拿回去給店家好了」、「老闆：我的私房錢怎麼不見了」。最後也有網友建議，「做人不能貪心，拿回去還老闆，畢竟都是辛苦錢」、「我會拿去原來那一家跟老闆說，畢竟人家也是辛苦在賺錢」。（編輯：許智超）