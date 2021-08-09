為9月1日開學暖身 侯友宜「有條件」開放暑假實體活動
新北市今（9）日新增1例本土確診的個案，個案7日出現咳嗽、頭痛等症狀，前往醫院後PCR呈陽性，目前感染源還在疫調中；新北市長侯友宜指出，永和區的這例個案，已匡列4人居家隔離，疫情仍穩穩地控制，這2天如有結果就會對外跟大家報告。
記者陳志仁／新北報導
2021-08-09 23:01:01
新北繼昨日宣布有條件的開放游泳池、足球場後，侯友宜今日再宣布開放學校暑假實體的活動，高中（含）以下學校的校內學生為限，人數降載為全校三分之一；此外，須固定的座位、成員，並以半天為原則，師資以疫苗施打滿14天者優先，或持3日內快篩、PCR陰性證明者，且全程佩戴口罩、落實消毒、實聯制、量測體溫、維持室內通風與社交距離，1名確診全校停課。
侯友宜說，至於從明日起有條件開放學校體育團隊訓練的部分，要求工作人員疫苗必須施打滿14天，或未施打疫苗者，則持3日內快篩或PCR檢測陰性的證明，且每3天到7天需接受定期的快篩；同時依教育部的指引，室內以20人、室外40人為上限，全程戴口罩及固定人員，而訓練的時間不超過3小時，若有1人確診即停止練習，全校要徹底的清消。
教育局長張明文補充，暑假的防疫工作還是非常重要，暑假的活動建議仍以線上辦理為原則，同時也要積極為9月1日開學做萬全的準備；此外，新北市因持續有社區傳播的風險，開放的腳步及防疫規格都較為嚴謹，將加強查核學校執行情形，也呼籲親師生共同合作，落實生病不到校，維護學習環境安全，相關的措施將視疫情進行滾動修正，詳情可至教育局的防疫專區查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。