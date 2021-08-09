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整修百年老屋！她拆壁紙見「末日訊息」　詭異巧合嚇壞網

▲美國有作家在整修150年的老屋時，發現牆壁上竟有末日訊息。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
▲美國有作家在整修150年的老屋時，發現牆壁上竟有末日訊息。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）

編輯中心/綜合報導

2021-08-09 23:27:54

許多人會花錢整修老舊的房子，但有時卻會發現意想不到的「驚喜」。美國就有一位作家指出，她為屋齡150年的老房子進行整修，沒想到過程中，意外發現牆內的末日訊息，而且上頭的日期還剛好是她的生日，讓她嚇得直冒冷汗，影片一出也引起網友熱議。

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根據英國媒體《每日星報》報導，美國知名喜劇女作家露柏邦（Loubobang）在《TikTok》表示，她打算整修家中老屋，且這間屋子已經有150年的歷史，於是她先撕下牆上的壁紙，結果卻發現其中一面牆寫著「9月10日，世界末日（Dooms Day）」。驚人的是，該日期正是自己的生日，讓她忍不住驚呼「現在這一切都變得詭異了」。

▲露柏邦發現牆上寫著「9月10日，世界末日（Dooms
▲露柏邦發現牆上寫著「9月10日，世界末日（Dooms Day）」，詭異的是，那天正好是她的生日。（圖／翻攝自《@loubobang》TikTok）
影片曝光後，網友也紛紛回應，「這是某種預言嗎？好恐怖」、「賣房子，搬遠點，改名，應該沒問題」、「那天也是我的生日...」、「我的天啊！趕緊把門鎖上」、「我越看越覺得恐怖」，但有不少人安慰她，「訊息上寫的會不會是『門日』（Doors Day），可能是建商那天送門來」、「這天是我的結婚紀念日，看來預言成真了」。

另外，也有網友分享類似的經驗，「我爸媽之前拆掉80年代的壁紙時，發現牆上寫著『妳好寶琳（Pualine）』，寶琳就是我媽媽的名字」。事後，露柏邦也調查所有關於9月10日的預測，並說「我沒有找到關於末日的相關預測，但還是令人不寒而慄」。（編輯：許智超）

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