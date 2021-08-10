強勢岳母想抱孫！送房還提「奇怪要求」　網一聽急勸別收

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怎料，上個月岳母突然說「我在新北買了一間房子」，要求原PO和老婆過去住，還提到他們曾抱怨「房子貴買不起、不想生」，現在岳母幫他們買了房子，老婆畢業後趕快生小孩，同時還強調「希望小孩將來跟岳母姓」。
原PO聽完卻很煩惱，因為岳母買的房子離他家很遠、離公司也遠，甚至離老婆的學校也有些距離，讓他不知道該如何拒絕，更困擾的是「老婆好像覺得沒差，可是她不愛搭捷運，如果下雨到時候又要叫我載她上班，我可能會崩潰」。
許多網友看完紛紛勸原PO「別收下」，「要想清楚耶！她買的房子，到時候她想來就來，還能一直情緒勒索你們」、「千萬別拿爸媽的房子，尤其是這種強勢的」、「感覺會有岳婿問題，而且老婆怕媽媽應該也硬不起來挺你」、「房子不要拿，拿人手短吃人嘴軟，這種奇怪的要求只會得寸進尺而已」、「最好是別收下，等等被道德綁架」。
另外也有不少人說，「除非你老婆從母姓，不然法律上不能從岳母姓」、「小孩跟外婆姓也太前衛了吧」、「從母姓比較合理吧，岳母姓也太有趣了，婆婆姓也是」、「擅自買了房子給你們，還叫你們生小孩跟她姓？太自做主張了吧」、「跟岳母姓是什麼新梗嗎」、「長這麼大第一次聽到要小孩跟祖輩的姓的」。
根據民法1059條規定，父母於子女出生登記前，應以書面約定子女從父姓或母姓。未約定或約定不成者，於戶政事務所抽籤決定之。（編輯：許智超）