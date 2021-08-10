她想買房存款all in！70K男友「1理由」反對　網看法兩極

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▲原PO男友認為，「台灣的房地產根本沒這個價值，只是炒作，不需要買房，租房子享受高生活品質比較輕鬆。」（示意圖／取自unsplash）

生活品質

此文一出，網友意見大不同，有人直言「錢會貶值，把錢收著不買房子，只會更加虧，除非你不需要住」、「能買房一定不租房...有能力買房以後還會增值，怎可能租房連回收都沒辦法，又不是傻了」、「買了搭上炒作的順風車不好嗎？」「買房子算是很重要的決定，今天不買明天就後悔，這種例子太多了...」「有這樣女朋友當老婆，我絕對義無反顧跟她一起全梭了，絕對給她一個家」。

也有人認同原PO男友想法，紛紛回應「因為在台北新北，高點難測，生活品質，買房租房真的要想一下，做好功課，科技業都比較理性一點，錢的事情太感性，恐怕也很難接受跟證明，此時此刻這個價位，在整體生活品質上是買房未必優於租房的。」「北部房價偏高，這是事實，相同條件的房子，去中南部可能還不用到1200萬」、「妳男友確實說的對，現在的房價真的沒有買的價值，買國外的，養老時移民」、「在北部經濟若還好，買房可能真的失去生活品質，辛苦10~20年，年過半百，又變回自己父母樣子生活，尤其妳有想過有小孩生活嗎？」「

（編輯：許苡晴）