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她想買房存款all in！70K男友「1理由」反對　網看法兩極

▲近日有女網友透露，自己存款約有200多萬，想把錢全部拿去買房，但男友卻因「1理由」反對，對此，全場看法兩極。（示意圖／取自pixabay）
▲近日有女網友透露，自己存款約有200多萬，想把錢全部拿去買房，但男友卻因「1理由」反對，對此，全場看法兩極。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-08-10 11:29:23

買房是許多人共同的夢想，不過，台灣房價普遍偏高，讓不少人只可遠觀不可褻玩焉！近日就有女網友透露，自己存款約有200多萬，想把錢全部拿去買房，但男友卻因「1理由」反對，讓她只好發文詢問網友看法，對此，全場看法超兩極。

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原PO在臉書「靠北女友my girl」中表示，自己今年37歲，大學畢業工作14年，辛苦存了200多萬，目前月薪約45000元，男友則是國立大學碩士，在科技業上班，月薪70000多，年薪百萬出頭，存款有800多萬。她也透露，基本上男友對她算不錯，約會費用大多都是男友支出，不定時也會請她去高檔餐廳吃飯，台北有名的餐廳他們幾乎都吃過，兩人交往3年，準備踏入婚姻，不過，最近卻對「買房問題」意見相左。

原PO進一步指出，「我自認為是務實但不現實的女生，我希望結婚必須有自己的房子。因此，考量房價與雙方收入存款，我希望在新北買一間兩房約1200萬左右的房子，我把存款兩百萬幾乎all in，我希望男友拿出500萬，另外500萬貸款，就根據薪水比例，每個月他出2萬，我出1萬，這樣應該算合理，也算輕鬆。」

▲原PO男友認為，「台灣的房地產根本沒這個價值，只是炒作，不需要買房，租房子享受高生活品質比較輕鬆。」（示意圖／取自unsplash）
▲原PO男友認為，「台灣的房地產根本沒這個價值，只是炒作，不需要買房，租房子享受高生活品質比較輕鬆。」（示意圖／取自unsplash）
而原PO男友則認為，「台灣的房地產根本沒這個價值，只是炒作，不需要買房，租房子享受高生活品質比較輕鬆，反正最終什麼也帶不走。」這讓她不知如何是好，不禁直呼「平常他真的對我不錯，但為何這件事這麼固執？我心累了，好像也很難說服他，想聽聽大家的意見看法當作參考。」

此文一出，網友意見大不同，有人直言「錢會貶值，把錢收著不買房子，只會更加虧，除非你不需要住」、「能買房一定不租房...有能力買房以後還會增值，怎可能租房連回收都沒辦法，又不是傻了」、「買了搭上炒作的順風車不好嗎？」「買房子算是很重要的決定，今天不買明天就後悔，這種例子太多了...」「有這樣女朋友當老婆，我絕對義無反顧跟她一起全梭了，絕對給她一個家」。

也有人認同原PO男友想法，紛紛回應「因為在台北新北，高點難測，生活品質，買房租房真的要想一下，做好功課，科技業都比較理性一點，錢的事情太感性，恐怕也很難接受跟證明，此時此刻這個價位，在整體生活品質上是買房未必優於租房的。」「北部房價偏高，這是事實，相同條件的房子，去中南部可能還不用到1200萬」、「妳男友確實說的對，現在的房價真的沒有買的價值，買國外的，養老時移民」、「在北部經濟若還好，買房可能真的失去生活品質，辛苦10~20年，年過半百，又變回自己父母樣子生活，尤其妳有想過有小孩生活嗎？」「男友想的沒錯，在北部買1200兩房根本傻蛋...那麼小住了也不舒服。」（編輯：許苡晴）

▲女網友於臉書「靠北女友my
▲女網友於臉書「靠北女友my girl」貼文。（圖／翻攝自臉書「靠北女友my girl」）
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