高端巴拉圭臨床實驗遭稱中國台灣！外交部：已更正錯誤

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蘇貞昌強調，希望國人同胞對自己的國產也都應該一視同仁的給予加油，同時，政府也會一視同仁的嚴格把關。至於外國相關的作業，他會請外交部了解。
外交部回應表示，巴拉圭國立亞松森大學醫學院7月9日曾發布新聞稿，說明該院與來自台灣的高端疫苗公司合作，將在巴國衛福部嚴格監督下進行新冠肺炎疫苗第三期試驗。亞松森大學在上述所發布的新聞稿中將我國國名簡稱為「中國-台灣（China-Taiwán）」，我國駐巴拉圭大使館已提醒亞松森大學醫學院正確使用我國正式完整國名，以免引起外界不必要的誤解。亞松森大學醫學院已於當地時間本（8）月9日更正為「La República de China (Taiwán )」。
外交部指出，我國疫苗公司與友邦學術機構進行國際醫衛合作，廣受巴拉圭各界的重視；巴拉圭一向明瞭台灣與共產極權中國的不同，並無刻意矮化我國地位的意圖。外交部再次強調，外交工作無涉黨派，籲請各界人士共同支持政府及民間企業拓展外交及與友邦進行的合作。
民進黨立院黨團今日上午舉行記者會，黨團書記長羅致政強調，那只是亞松森大學的新聞稿，而非備忘錄，且新聞稿標題就大大寫著「Taiwan」，國民黨卻見獵心喜，只看到內文，沒有必要打擊國際稱呼台灣的氛圍。外交部已要求亞松森大學做必要的更正，更正之後就是中華民國的大使館，羅致政謝謝國民黨人士提醒「China是誤導的」、有可能造成混淆的。
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