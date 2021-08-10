COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
2020東京奧運最新訊息
2020東京奧運最新訊息
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

高端巴拉圭臨床實驗遭稱中國台灣！外交部：已更正錯誤

▲高端疫苗三期試驗，亞松森大學在發布的新聞稿中將我國國名簡稱為「中國-台灣（China-Taiwán）」，外交部表示巴國已更正。（圖／亞松森大學網站）
▲高端疫苗三期試驗，亞松森大學在發布的新聞稿中將我國國名簡稱為「中國-台灣（China-Taiwán）」，外交部表示巴國已更正。（圖／亞松森大學網站）

記者呂炯昌／台北報導

2021-08-10 10:47:15｜2021-08-10 11:18:08

國產高端疫苗於7月20日正式取得巴拉圭第3期臨床實驗核准，可開始收案進行第3期人體臨床實驗。不過，卻遭國民黨北市議員張斯綱爆料，與高端簽署臨床實驗備忘錄的巴拉圭國立亞松森大學醫學院，在文件中竟以「中國台灣」（China-Taiwán）稱呼我國。外交部今（10）日表示，亞松森大學醫學院已更正。

我是廣告 請繼續往下閱讀
針對國產疫苗疑遭巴拉圭矮化一事，行政院長蘇貞昌今日視察台南仁德區三爺溪排水治理情形後表示，全世界這麼多國家，能夠自己做疫苗的很少很少，台灣是其中之一，而且台灣還有兩家。疫苗是施打在人的身上，政府一定以安全第一，為國民的健康嚴格把關，所以整個程序都是由專家小組依照嚴謹的程序一一進行，現在連外國也願意進行三期試驗等，這都是非常專業的。

蘇貞昌強調，希望國人同胞對自己的國產也都應該一視同仁的給予加油，同時，政府也會一視同仁的嚴格把關。至於外國相關的作業，他會請外交部了解。

外交部回應表示，巴拉圭國立亞松森大學醫學院7月9日曾發布新聞稿，說明該院與來自台灣的高端疫苗公司合作，將在巴國衛福部嚴格監督下進行新冠肺炎疫苗第三期試驗。亞松森大學在上述所發布的新聞稿中將我國國名簡稱為「中國-台灣（China-Taiwán）」，我國駐巴拉圭大使館已提醒亞松森大學醫學院正確使用我國正式完整國名，以免引起外界不必要的誤解。亞松森大學醫學院已於當地時間本（8）月9日更正為「La República de China (Taiwán )」。

外交部指出，我國疫苗公司與友邦學術機構進行國際醫衛合作，廣受巴拉圭各界的重視；巴拉圭一向明瞭台灣與共產極權中國的不同，並無刻意矮化我國地位的意圖。外交部再次強調，外交工作無涉黨派，籲請各界人士共同支持政府及民間企業拓展外交及與友邦進行的合作。

民進黨立院黨團今日上午舉行記者會，黨團書記長羅致政強調，那只是亞松森大學的新聞稿，而非備忘錄，且新聞稿標題就大大寫著「Taiwan」，國民黨卻見獵心喜，只看到內文，沒有必要打擊國際稱呼台灣的氛圍。外交部已要求亞松森大學做必要的更正，更正之後就是中華民國的大使館，羅致政謝謝國民黨人士提醒「China是誤導的」、有可能造成混淆的。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你敢不敢在鬼月看恐怖片呢？

敢！鬼月就是要看恐怖片
不敢，是誰這麼不怕死
74.42%25.58%
2021-08-09-2021-08-12

疫苗不足是中央還是地方的問題？

中央
地方
94.14%5.86%
2021-07-30-2021-08-10

您滿意目前居住縣市的疫苗施打率嗎

滿意
不滿意
19.13%80.87%
2021-07-30-2021-08-10

您覺得台灣奧運獎金多嗎？

不多
68.34%31.66%
2021-07-30-2021-08-10
請問您施打疫苗了嗎？

請問您施打疫苗了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀