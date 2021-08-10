完全不怕老虎？大膽男子「賞巴掌」影片遭瘋傳 真相曝光
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 10:48:48
如果身旁出現一隻「老虎」，一般人應該都嚇得不知所措；但近日網路上卻瘋傳一段影片，中國竟然有位超大膽的男子，淡定的坐在樹下滑手機，不僅無視身旁的老虎，甚至還出手搧了老虎一巴掌，引發網友熱議，而真相也隨之曝光。
根據陸媒《上游新聞》、《新京報》報導並PO出影片，從影片中可以看到，這名男子坐在樹下專心地滑著手機，而老虎不斷地靠近他，似乎想要撒嬌，甚至將頭湊近到男子的手機旁；但男子不但不理會，甚至有些火大，直接將老虎推開，還用左手搧了老虎一巴掌，行徑相當大膽。 事實上，影片地點為廣西貴港市平南縣一家生態酒店，該酒店也在6日回應，表示影片中的男子其實是名馴獸師，這隻老虎也是由他從小帶大的，也因為熟悉其性格，才敢如此；另外，在一般作業時，都會有兩名馴獸師進入中庭，保證作業的安全。
據報導，該酒店則位於平南雄森動物大世界旁邊，建築面積約8萬多平方公尺，共有600多間客房。酒店表示，影片中的老虎就是位於酒店中庭的動物島，裡頭養了不少隻老虎，不過也因為設有安全措施，加上厚玻璃，使老虎不會入內，顧客也可以安全地在房內觀賞老虎作息。
不過影片曝光後，立刻掀起討論，網友紛紛留言，「不怕一萬，就怕萬一」、「還是很危險啊」、「老虎：讓我也玩兩把吧。訓獸師：一邊去」、「馴獸師被傷的事也不少了，還是危險」、「太可怕了，老虎畢竟是動物，萬一牠翻臉了呢」。（編輯：郭佩蓉）