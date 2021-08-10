完全不怕老虎？大膽男子「賞巴掌」影片遭瘋傳　真相曝光

如果身旁出現一隻「老虎」，一般人應該都嚇得不知所措；但近日網路上卻瘋傳一段影片，中國竟然有位超大膽的男子，淡定的坐在樹下滑手機，不僅無視身旁的老虎，甚至還出手搧了老虎一巴掌，引發網友熱議，而真相也隨之曝光。





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▲老虎將頭湊近到男子的手機旁，似乎也想看男子到底在做什麼。（圖／翻攝自陸媒《新京報我們視頻》）

× ▲老虎將頭湊近到男子的手機旁，似乎也想看男子到底在做什麼。（圖／翻攝自陸媒《新京報我們視頻》）

▲男子竟直接用手搧了老虎一巴掌。（圖／翻攝自陸媒《新京報我們視頻》）

× ▲男子竟直接用手搧了老虎一巴掌。（圖／翻攝自陸媒《新京報我們視頻》）

據報導，該酒店則位於平南雄森動物大世界旁邊，建築面積約8萬多平方公尺，共有600多間客房。酒店表示，影片中的老虎就是位於酒店中庭的動物島，裡頭養了不少隻老虎，不過也因為設有安全措施，加上厚玻璃，使老虎不會入內，顧客也可以安全地在房內觀賞老虎作息。





不過影片曝光後，立刻掀起討論，網友紛紛留言，「不怕一萬，就怕萬一」、「還是很危險啊」、「老虎：讓我也玩兩把吧。訓獸師：一邊去」、「馴獸師被傷的事也不少了，還是危險」、「太可怕了，老虎畢竟是動物，萬一牠翻臉了呢」。（編輯：郭佩蓉）



