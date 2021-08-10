髮廊超狂優惠「8千變4千」！大媽結帳1動作 店員心寒了
現在很多店家為了吸引顧客上門消費，在店內做促銷活動，或是與其他平台合作的例子是屢見不鮮，有些商家也自嘲自己是打折打到骨折。近日有一位網友就抱怨遇到奧客，已經給了半價優惠，客人還繼續殺價，以和為貴的生意人，遇到這種情況也忍不住開罵了。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 13:02:43
這位網友在臉書社團《爆怨2公社》發了一篇文章，開頭就直說「超火大的，第一次碰到這種臉皮厚到像水泥牆的奧客阿姨！」，讓人想繼續追問到底發生什麼事。接著網友娓娓道來，「我們店內在做促銷，凡是評論及分享即可享有美髮超級優惠半價活動。但這位奧客阿姨因某些因素無法分享粉絲團，只可評論，我們店家可體諒無妨，結果奧客阿姨消費金額總共8000，全部折價後只要4000！都已經給予半價了還硬要拗，硬要殺價」。
這位客人把美髮店當作在菜市場買菜殺價，原PO繼續說「他在所有客人面前一直盧3500，3500，3500，3800的喊價！還一直說好啦好啦就這樣！甚至拿她沒吃飯當作理由一直吵要殺價！後來她殺價不成，在享受折扣完的半價後離開店家即刪除評論」，讓原PO感嘆「錢已經很難賺了，不給殺價錯了嗎阿姨？」。
這篇貼文一出，其他網友也直呼誇張，「我第一次聽到有人上髮廊殺價的，絲毫不尊重專業」、「已經對折還要拗」、「都直接打對折了還要拗這感覺就....」、「4000真的已經很便宜了耶」、「奧客無誤」、「都半價了還想怎樣」、「半價還殺價，就給他做半套就好了」、「這種客人各行業都有，大家都逃不了」、「做了這麼多項目，花的時間也要算啊」、「辦活動都是吸引奧客，真悲慘」。（實習編輯：王麗雯）