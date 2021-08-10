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永和某里2周爆3確診　侯友宜：藉擴大篩檢阻斷隱形傳播鏈

▲新北市長侯友宜指出，雖然只有少數的個案，但仍會更積極、認真的把隱形傳播鏈找出來，讓新北能夠有一個更乾淨的環境。（圖／新北市政府提供）
▲新北市長侯友宜指出，雖然只有少數的個案，但仍會更積極、認真的把隱形傳播鏈找出來，讓新北能夠有一個更乾淨的環境。（圖／新北市政府提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-08-10 12:01:01

疫情雖逐漸的趨緩，但新北市永和區某個里在2周出現3例的確診，且感染源還在釐清當中，引發附近上百位的居民人心惶惶，擔憂是否又再爆社區群聚感染？新北市長侯友宜今（10）日呼籲在這區塊的市民朋友出來篩檢，利用擴大篩檢的方式，找出隱形傳播鏈。

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侯友宜表示，永和某個區塊連續2周有3例的確診個案，而這3例確診個案經分析後，其中2個確診個案的來源非常清楚，另1個確診的個案還在釐清中；此外，因為發現確診的時間是在這2周，而在感染源還沒釐清前，希望藉由快速的擴大篩檢，找到隱藏的隱形傳播鏈，有效的阻止疫情擴大。

侯友宜指出，希望利用擴大篩檢的方式找出隱形傳播鏈，因此除謝謝這個區域的市民朋友，白天主動到篩檢站來篩檢外，新北也在晚上以機動篩檢站的方式，為晚上才有時間能的市民朋友來做服務；雖然只有少數的個案，但仍會更積極、認真的把隱形傳播鏈找出來，讓新北能夠有一個更乾淨的環境。


※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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