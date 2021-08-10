豪雨致批發菜價再創高　產地10日起搶收加速復耕

（中央社記者楊淑閔台北10日電）8月上旬豪雨，彰化以南7縣市出現農損，連續2個交易日創今年蔬菜批發價新高。農糧署說，今天起產地會搶收增供，現金救助有助於加速復耕，葉菜約須2週多，估僅1週多間量較少。





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農委會農糧署分析，短期葉菜最大產區雲林雖然淹水，約減產2到3成，並不是大幅減產，加上今天雨停了，產區採收作業得以進行，產區通常雨後會搶收上市，加上北部葉菜產區的桃園八德沒受災，可正常供應，這幾天台北果菜批發市場的蔬菜供應量應可穩定。





其次，農委會昨天已公告彰化以南7個農業縣市全品項適用農業天然災害現金救助及低利貸款，今天起到19日受理申請，葉菜類現金救助每公頃新台幣2.4萬元，有利農民加速復耕。





農糧署也說，短期葉菜復耕約2週多到3週完成，即可上市，初估復耕期間約1週多時間供應量較少。





農糧署補充，短期葉菜供應量較少時，可改吃高麗菜，此時都是山上種的初秋品種，產地沒受災，目前運輸道路暢通，可以補充供應市場對葉菜類的需求；另外根莖類的洋蔥、馬鈴薯等，也能作為替代蔬菜食用。





8月上旬豪雨讓短期葉菜主產區雲林、嘉義釀災，在此之前，今年台北果菜批發市場整體蔬菜交易均價最高為1月的每公斤46元。昨天適逢週一休市，今天一開市，整體蔬菜交易均價每公斤再漲到48.7元，比8日創今年新高的47.1元高，二度刷新今年蔬菜批發價位。





短期葉菜受損下，市場需求轉向採買高麗菜，也帶動傳統市場零售價漲至每台斤49元、每顆要價125元。（編輯：陳政偉）1100810



