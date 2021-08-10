女上網買花生酥！店家喊「貨全掉台灣海峽」 竟然是真的
隨著現在科技越來越發達，不少平台也都相繼問世，許多人為了購物方便，會在家使用網購平台購物，不僅補足生活用品，也會買一些零食等等。而近日，就有網友分享自己在網路上購買花生酥，結果店家突然傳訊息跟他說「你的貨物掉進台灣海峽了」，讓她傻眼到極點，結果真相超驚人，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-08-10 13:58:22
原PO在「爆廢公社二館」貼文指出「上網訂購花生酥之後，結果賣家主動私訊表示『抱歉，剛剛同事通知，因為船在布袋擱淺，您的花生酥目前掉到台灣海峽裡面了』原PO聽完當場傻眼直呼「有人的未出貨原因比這還荒謬嗎？」
而這番言論也被原PO起疑，懷疑可能是詐騙，結果找了環保局工作的好友求證，發現真的有這件事......剛好朋友也是處理這個案件的，原PO表示「我請朋友幫我找找看，結果是找到一堆黑糖糕，這件事情真的有新聞，不會是詐騙」。
事實上，這起事件正是發生在日前，《NOWnews》也曾報導，受到盧碧颱風減弱的熱帶性低氣壓所帶來的巨大風浪影響，讓一艘往來台灣和澎湖間的貨輪山寶貳號，擱淺在嘉義縣布袋商港，船上人員都平安無事，原本載運民生用品的數個貨櫃也漂流在海上，被海浪撞擊到扭曲變形。
貼文一出，網友紛紛回應「真的笑炸掉，以為是詐騙，結果是真的」、「您好，因為黑糖口味缺貨幫您換成海鹽口味」、「賣家雖然很正經，但感覺真的很詐騙啊，失敬啊，竟然是真的」、「太荒唐了，我一定要跟我老公分享」、「我還遇過黑貓宅急便火燒車＝＝員工打來告知」、「工廠火燒屋的沒遇過嗎....直接退款通知都寄來了」。（編輯：張嘉哲）